Karşıyaka Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet turu düzenledi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet turu düzenledi

Karşıyaka Belediyesi'nin, Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlediği bisiklet turuna Başkan Yıldız Ünsal da katıldı. Bisiklet tutkunlarıyla pedal çeviren Ünsal 'Hem sağlık hem de temiz çevre için bisiklet kullanımını özendirmeliyiz' dedi.

04.06.2024 14:05
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin, Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlediği bisiklet turuna Başkan Yıldız Ünsal da katıldı. Bisiklet tutkunlarıyla pedal çeviren Ünsal "Hem sağlık hem de temiz çevre için bisiklet kullanımını özendirmeliyiz" dedi.

Bisikletin gündelik hayatta yoğun olarak kullanıldığı metropol ilçelerden biri olan Karşıyaka'da Dünya Bisiklet Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP) iş birliğinde düzenlediği bisiklet turuna Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte yüzlerce bisiklet tutkunu katıldı. Zühtü Işıl Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler 5 kilometrelik kent turu attı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyaka bir bisiklet kenti. Vatandaşlarımıza bir yandan bisiklet yolları, bisiklet park alanları gibi yapısal destekleri sunarken bir yandan da toplumda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Bu nedenle Dünya Bisiklet Günü'nde böyle bir organizasyon düzenledik. Karşıyaka'nın güzel sokak ve caddelerinde özgürce bisiklet sürdük. Oluşacak farkındalıkla çocuklarımızın daha güvenli şekilde bisiklet kullanabilmesini amaçlıyor, okula veya işe giderken tercih edilebilecek en verimli ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşması için çalışıyoruz" dedi.

"Yaygınlaştırmalıyız"

Karşıyaka merkez olmak üzere İzmir'de bisiklet kullanımını artırmayı amaçladıklarını belirten KARBİP Kurucusu Ahmet Çelikörs, "Bisiklet kullanımını gönülden yaygınlaştırmak istiyoruz. İşimiz gücümüz bisiklet. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bütün dünyada bisiklet sürülüyor. Biz de Karşıyaka'da, İzmir'deki tüm grupları davet ederek İzmir'in ve Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinde bisiklet sürdük" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet turu düzenledi - Son Dakika

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