Karşıyaka Belediyesi Girne Kültürpark ve Yeraltı Otoparkı'nda Bakım ve Tadilat Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Girne Kültürpark ve Yeraltı Otoparkı'nda Bakım ve Tadilat Çalışmalarını Tamamladı

Karşıyaka Belediyesi, Girne Kültürpark ile Yeraltı Otoparkı'nda yürüttüğü bakım ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Yapılan uygulamalarla park alanında daha modern bir görünüm yaratılırken, otopark da baştan sona yenilendi ve kapasitesi arttırıldı.

30.06.2024 11:46  Güncelleme: 15:35
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Girne Kültürpark ile Yeraltı Otoparkı'nda yürüttüğü bakım ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Yapılan uygulamalarla park alanında daha modern bir görünüm yaratılırken, otopark da baştan sona yenilendi ve kapasitesi arttırıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Daha çağdaş bir kent için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kent genelindeki sorun ve ihtiyaçlara çözüm sağlamak amacıyla fiziki yenileme hizmetlerini yoğunlaştıran Karşıyaka Belediyesi, Girne Kültürpark'ta ve aynı alanda bulunan Girne Yeraltı Otoparkı'nda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında park içindeki koşu ve yürüyüş yolunun bozulan kısımları onarıldı, asfalt yama yapıldı. Çocuklardan yoğun ilgi gören oyun alanının zemini onarıldı, oyun aletleri boyandı. Parkın genelinde peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Otopark yeniden hizmette

Abone ve günlük kullanımlar için hizmet veren Girne Yeraltı Otoparkı'nın da giriş kısmı yenilendi. Zamanla yıpranan giriş rampasına beton yol yapıldı, ayrıca otopark girişi çitler yardımıyla park bölümünden ayrıldı. Otopark alanının iç kısmı tamamen boyanarak yenilendi. Yer altında 95 araç kapasitesi olan otoparkın yer üstünde bulunan girişine ilave 18 araçlık park yeri kazandırıldı ve toplam kapasite 113 araca çıkarıldı.

Daha güzel bir Karşıyaka

Daha estetik ve daha güzel bir kent için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızı daha sağlıklı, daha temiz, daha estetik ve daha güzel bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda mesai arkadaşlarımız ile birlikte kentimizin ihtiyaç duyulan her noktasında bakım ve onarım hizmetlerini özveriyle gerçekleştiriyoruz. Girne Kültürpark ve Girne Yeraltı Otoparkı'nda da ihtiyaç üzerine başlatılan yenileme çalışmalarını tamamlayarak yeniden halkımızın hizmetine sunduk. Sosyal projelerin yanı sora fiziki hizmetlerimizle de kent yaşamını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Girne Kültürpark ve Yeraltı Otoparkı'nda Bakım ve Tadilat Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

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