Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir Baba' Sancar Maruflu'yu Anma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir Baba' Sancar Maruflu'yu Anma Etkinliği Düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir Baba' olarak bilinen Sancar Maruflu'nun ölümünün 3'üncü yılında anma etkinliği düzenleyecek. Programda konuşmacılar ve şarkılarla Maruflu'nun kente miras bıraktığı değerler konuşulacak.

12.08.2024 13:36  Güncelleme: 15:05
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir Baba' olarak bilinen Sancar Maruflu'nun ölümünün 3'üncü yılında anma etkinliği düzenleyecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sancar Maruflu'yu anmak, anlamak ve düşüncelerini yarınlara taşımak için bir araya geleceğimiz etkinliğe herkesi bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 15 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden ve 'İzmir Baba' olarak bilinen Sancar Maruflu için "Sancar Maruflu'yu anmaktan çok anlamak…" anma etkinliği düzenleyecek. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi'nde yapılacak anma töreni 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Program kapsamında tarihçi Vehbi Moğol "Sancar Maruflu ve Karşıyaka", Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral "Sancar Maruflu ve İzmir", İZVAK Başkanı Ali Erten "Sancar Maruflu ve İzmir Sporuna Dair…" başlıklı sunumlar yapacak. Işıltan Uşaklıgil'in de şarkılarla eşlik edeceği buluşmada, Maruflu'nun kente miras bıraktığı değerler konuşulacak.

"Unutulmayacak bir değer"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "İzmir'e gönül veren, ömrünü bu şehre ve bu şehrin insanlarına adayan çok değerli büyüğümüz Sancar Maruflu'yu, aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bizim için hiçbir zaman unutulmayacak bir değer olan 'İzmir Baba'yı anmaktan öte, anlamak ve düşüncelerini yarınlara taşımak için gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir Baba' Sancar Maruflu'yu Anma Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika

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