Karşıyaka Belediyesi, KalDer ile Kalite Hareketine Katılıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, KalDer ile Kalite Hareketine Katılıyor

Karşıyaka Belediyesi, KalDer ile Kalite Hareketine Katılıyor

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi ile imzalayacağı İyi Niyet Bildirgesi ile EFQM Mükemmellik Modeli'ni uygulamaya alarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

29.11.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, çalışmalarını dünya standartlarına taşımak, verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ne imza atacak. Bu kapsamda uygulanmaya başlanacak "EFQM Mükemmellik Modeli" ile sürekli performans takibi yapılarak, hizmet kalitesinin artması sağlanacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Bu model ile kurumsal kapasitemizi en üst düzeye taşıyacak, mükemmellik yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız" dedi.

Başkan Ünsal'ın "Yeni Nesil Belediyecilik" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, KalDer İzmir Şubesi iş birliğiyle dünya çapında uygulanan bir yönetim sistemini hayata geçiriyor. EFQM Mükemmellik Modeli adlı sistem, düzenlenen toplantıyla kurum yöneticilerine tanıtıldı. Başkan Ünsal'ın ev sahipliğindeki toplantıda; KalDer İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, Başkan Yardımcısı Kenan Doğan, Genel Sekreter Aylin Paksoylu, Yönetim Kurulu Üyesi Harun Ümit Eren ve EFQM Eğitmeni Kazım Saver, sistem hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hizmet performansları takip edilecek

Karşıyaka Belediyesi ve KalDer İzmir Şubesi, modelin uygulanması için kısa süre içerisinde Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ne imza atacak. Ardından modelin uygulamasına başlanacak. Bu kapsamda Karşıyaka Belediyesi'nin hizmet performansları sürekli olarak takip edilecek, durum tespiti sağlanacak. Çalışmalarda kalitenin geliştirilmesi için fırsatlar belirlenecek. Süreç verimliliği, çalışan katılımı ve toplumsal sorumluluk gibi kritik alanlarda rehberlik sunulacak. Sürdürülebilir değer yaratmaya odaklı stratejiler geliştirilecek. Ayrıca geleceğe yönelik potansiyellerin belirlenmesi ve uluslararası perspektifteki gelişme alanları konusundaki fırsatlar ortaya konulacak.

Başkan Ünsal, projeye ilişkin "Söz verdiğimiz gibi, 'Yeni Nesil Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyor, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen yönetim modelini Karşıyaka'mızda uygulamaya başlıyoruz. Avrupa ve dünya ölçeğinde başarısı kanıtlanmış EFQM Modeli'nin yenilikçi yaklaşımlar ve veriye dayalı bilgiyle sunacağı fırsatlar odağında, hizmet kalitemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bugüne odaklanırken, geleceğe yönelik iyileşme ve dönüşüm sağlayacak adımlar da atacağız. Bu yolda birlikte yürüyeceğimiz Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi'ne değerli iş birlikleri için çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, KalDer ile Kalite Hareketine Katılıyor - Son Dakika

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