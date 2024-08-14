Karşıyaka Belediyesi LÖSEV Çocuklarını Atık Getirme Merkezi'nde Ağırladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi LÖSEV Çocuklarını Atık Getirme Merkezi'nde Ağırladı

Karşıyaka Belediyesi, LÖSEV çocuklarını 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Sıfır Karbon Noktası'nda konuk etti. Uzmanlar eşliğinde tesisleri gezen çocuklar, geri dönüşüm süreçleri ve yenilenebilir enerji sistemlerini gözlemleyerek öğrenme imkanı buldu.

14.08.2024 12:08  Güncelleme: 13:31
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, LÖSEV çocuklarını 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Sıfır Karbon Noktası'nda konuk etti. Uzmanlar eşliğinde tesisleri gezen çocuklar, geri dönüşüm süreçleri ve yenilenebilir enerji sistemlerini gözlemleyerek öğrenme imkanı buldu. Başkan Yıldız Ünsal, "Sürdürebilir gelecek için duyarlı nesiller yetiştirmenin önemine inanıyor, çevre bilincini güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

Geri dönüşüm, atıkların doğru şekilde bertarafı ve temiz enerji konularında çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği eğitim etkinlikleriyle yeni nesillere de çevre bilinci aşılıyor. Bu kapsamda Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çocukları için iki ayrı tesise eğitim gezisi gerçekleştirildi.

Gözleme dayalı eğitim

İzmir'de ilk kez Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde konuk edilen çocuklara, geri dönüşümün önemi, atık türleri ve ayrıştırma süreçleri anlatıldı. Merkezin işleyişini ilgiyle inceleyen çocuklar, 13 farklı atık grubuna ait konteynerlerde uygulamalı olarak atıkları ayırmayı öğrendi. Konuklar, Sıfır Karbon Noktası'nda da yenilenebilir enerji sistemi modellerini gözlemledi, doğal kaynaklara ilişkin bilgiler aldı. Çocuklar, elektrik üretimi yapan güneş panelleri ve rüzgar türbinini, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bisikleti, güneşten aldığı enerjiyi depolayarak geceleri çevresini aydınlatan 'Güneş Ağacı'nı da yakından inceledi. Özellikle Güneş Ağacı çocukların oldukça ilgisini çekti.

Hedef bilinçli nesiller

Etkinliğe katılan LÖSEV çocuklarına ve yetkililerine teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımız. Onların gelecekte güzel ve temiz bir dünyada yaşayabilmeleri için bugünden alınan önlemler çok önemli. Bunun için önce çocuklarımızı çevre konusunda bilinçlendirmemiz ve doğaya karşı sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla eğitim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, konuğumuz olan LÖSEV çocuklarına ve yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi LÖSEV Çocuklarını Atık Getirme Merkezi'nde Ağırladı - Son Dakika

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