Karşıyaka Belediyesi'nden Anneler İçin Yeni Eğitim Programı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Anneler İçin Yeni Eğitim Programı

Karşıyaka Belediyesi\'nden Anneler İçin Yeni Eğitim Programı

Karşıyaka Belediyesi, 3-6 yaş arası çocuk sahibi annelere yönelik ücretsiz bir eğitim programı başlattı. Program, çocuk gelişimi ve iletişim becerileri gibi konularda eğitimler sunacak.

06.11.2024 11:48  Güncelleme: 12:19
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 3-6 yaş arasında çocuğu olan annelere yönelik Anne Destek Programı'nı başlattı. Yaklaşık 15 haftalık ücretsiz program kapsamında, çocuk gelişiminden iletişim becerilerine kadar birçok konuda eğitimler verilecek. Başkan Yıldız Ünsal, "Kadınları annelik yolculuğunda yalnız bırakmıyoruz, her adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ilçede yaşayan ve 3-6 yaş arasında çocuğu olan annelere yönelik, ebeveynlik rollerini desteklemek ve çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim programı başlattı. Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde sürdürülecek proje ile annelerin çocuklarıyla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurmalarına destek olunması hedefleniyor.

Eğitim alan uzmanlar ders verecek

Anne Destek Programı'nın tanıtımı İsmail Cem Kültür Merkezi ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Projenin devamında her iki kültür merkezinde de düzenlenecek dersler, Anne Destek Programı kapsamında özel bir eğitimden geçen Karşıyaka Belediyesi personelleri tarafından verilecek. Her hafta yapılması planlanan 2 buçuk saatlik eğitimler ile anneler, çocuk gelişiminden iletişim becerilerine kadar birçok konuda bilgi sahibi olacak. Yaklaşık 15 hafta sürecek ücretsiz eğitim programını tamamlayan annelere sertifika verilecek. Eğitimler hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenler 0232 362 57 77 numaralı hattan iletişime geçebilecek.

"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kadınların, özellikle annelik yolculuğunda yalnız olmadıklarını hissetmeleri, hem çocukları için hem de topluma daha sağlıklı bireyler kazandırmaları için büyük önem taşıyor. AÇEV ile iş birliğimiz sayesinde, annelere ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği sunarak çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Her adımda kadınların yanında olmaya, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Anneler İçin Yeni Eğitim Programı - Son Dakika

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