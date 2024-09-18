Karşıyaka Belediyesi'nden Atık Yağ Kampanyası

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağı muhtarlıklara bırakan vatandaşlara sıvı sabun hediye ediyor. Çevre dostu davranışları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğal kaynaklarımızı atık yağların zararlı etkilerinden korumak için başlattığımız kampanyaya tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, doğa dostu uygulamalar kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşümünü teşvik etmek ve toplumsal bilinci artırmak için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağ biriktirerek bağlı bulundukları muhtarlıklara teslim eden vatandaşlara sıvı sabun hediye ediliyor. Böylece; su kaynaklarını kirleten, toprağın verimliliğini düşüren, canlı türlerine ve bitki örtüsüne büyük zararlar veren atık yağların doğaya karışmadan toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

"Atık yağların doğaya karışmasını önlemek zorundayız"

Toplumda sürdürülebilirlik bilincini artırarak çevre dostu davranışları teşvik etmek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Yarınlara bırakacağımız en güzel miras yaşanabilir bir çevre, temiz bir doğadır. Sürdürülebilir bir dünya için ekotoksik özelliğe sahip olan; 1 litresi 1 milyon litre temiz suyu kirleten atık yağların doğaya karışmasını önlemek zorundayız. Bu anlayışla, atık yağını biriktirerek muhtarlıklara bırakan vatandaşlarımızı ödüllendirmek ve motivasyon oluşmasını sağlamak için yeni bir kampanya başlattık. Yaratacağımız farkındalıkla daha fazla atık yağı geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor, herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.