Karşıyaka Belediyesi'nden Kadir Gecesi İftarı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Kadir Gecesi İftarı

Karşıyaka Belediyesi, Kadir Gecesi'nde düzenlediği büyük iftar organizasyonuyla 4 bin kişiyi bir araya getirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

27.03.2025 16:19  Güncelleme: 17:32
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayının manevi birlik ve dayanışma atmosferini yaşatmak amacıyla Kadir Gecesi'nde büyük bir iftar organizasyonu düzenledi. Karşıyaka Çarşısı'nda kurulan 4 bin kişilik sofrada bir araya gelen vatandaşlar birlikte iftar yaptı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hep beraber daha güzel, daha umut dolu günler göreceğimize inanıyor; Kadir Gecesi'nin tüm halkımıza huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Ramazan ayı boyunca Karşıyaka'nın farklı mahallelerinde iftar sofraları kurarak dayanışmayı büyüten Karşıyaka Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Karşıyaka Çarşısı'nda büyük bir organizasyona imza attı. Kurulan dev sofrada 4 bin kişi bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına; Belediye Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve yönetim kurulu üyeleri, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ve yürütme kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde Mustafa Kemal Paşa Camii İmamı Şuayip Coşkun tarafından ezan okundu ve dualar edildi. Ardından binlerce Karşıyakalı hep birlikte oruçlarını açarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

"Daha güzel yarınlara birlikte ulaşacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Burada binlerce Karşıyakalı ile aynı sofrayı paylaşarak, bu anlamlı gecenin bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Son günlerde karşı karşıya kaldığımız zorlu süreçler, bizlere dayanışmanın ve bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. İnanıyoruz ki güçlü bir toplum, birbirine güvenen, birbirine destek olan ve dayanışmayı elden bırakmayan bireylerden oluşur. Bu güven ve dayanışma duygusunu her zaman koruyarak, daha güzel yarınlara birlikte ulaşacağız. Bu anlamlı gecede, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu sofrayı bizimle paylaşan siz değerli Karşıyakalılara teşekkür ediyorum. Kadir Gecesi'nin hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Kadir Gecesi İftarı - Son Dakika

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