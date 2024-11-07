Karşıyaka Belediyesi'nden 'Pinokyo' Oyunu! - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden 'Pinokyo' Oyunu!

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunun ilk çocuk oyunu 'Pinokyo'yu sahneye koydu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oyunun başarısını kutlayarak sanatseverleri tiyatroya davet etti.

07.11.2024 14:27  Güncelleme: 15:32
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonu için hazırladığı Pinokyo oyununun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tiyatromuz yine muhteşem bir gösteri sundu. Emeği geçen çocuklarımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda oyunlarını sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor. Belediye Tiyatrosu tarafından 2024-2025 sezonu için hazırlanan çocuk oyunu Pinokyo, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Yazar Brian Way tarafından kaleme alınan, Servet Aybar'ın çevirdiği 'Pinokyo' adlı çocuk oyunu, 5'inci Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi olan Gamze Vardar yönetiminde sahneye konuldu. Genel Sanat Yönetmenliğini Zekeriya Hocalar'ın üstlendiği oyunun kostüm ve dekor tasarımı, çocuk oyuncuların velileri tarafından gerçekleştirildi. Alışılmışın aksine Pinokyo karakterinin bir kız çocuğu tarafından canlandırıldığı oyunun müzikleri de Karşıyaka Belediye Bandosu sanatçılarından Cem Tıknaz tarafından hazırlandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sahnelenen oyunlara tüm tiyatroseverleri beklediklerini belirterek, "Daha aydınlık ve güzel bir gelecek için çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe yetişmelerini istiyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz çalışmalara, Karşıyaka Belediye Tiyatromuz büyük değer katıyor. Yeni bir oyunu daha başarıyla sahneye taşıyan ekibimizi ve yeteneklerini en iyi şekilde sergileyen çocuk oyuncularımızı kutluyorum. Sezon boyunca devam edecek oyunlara hem yetişkin hem de çocuk tiyatroseverleri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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