Karşıyaka Belediyesi'nden Ramazan Bayramı İkramları

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, arife ve birinci gün için cami önlerine ikram araçları kurdu. Karşıyaka Başkan Yıldız Ünsal, "Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor; hepimiz için daha adil, mutlu ve aydınlık bir gelecek diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, cami önlerinde görevlendirdiği ekiplerle vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayram namazı sonrasında halkla bayramlaşan ekipler, şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca arife ve bayramın birinci günü için cami önlerinde ikram araçları hizmete sunuldu. Vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak çay, kahve ve su ikramı yapıldı. Belediye ekiplerinin sıcak bayramlaşması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir'e bayram ziyaretinde bulundu. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) öğrencileriyle bayram buluşması gerçekleştirdi.

İleri yaşlılardan esnafa kadar her kesimden Karşıyalılar ile de bayramlaşan Ünsal, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu bayramda da el ele, gönül gönüleyiz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha kutluyor; hepimiz için daha adil, mutlu ve aydınlık bir gelecek diliyorum" diye konuştu.