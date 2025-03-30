Karşıyaka Belediyesi'nden Ramazan Bayramı İkramları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi'nden Ramazan Bayramı İkramları

Karşıyaka Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda cami önlerinde ikram araçları kurarak vatandaşlara şeker, kolonya, çay ve su ikram etti. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

30.03.2025 13:57  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, arife ve birinci gün için cami önlerine ikram araçları kurdu. Karşıyaka Başkan Yıldız Ünsal, "Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor; hepimiz için daha adil, mutlu ve aydınlık bir gelecek diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, cami önlerinde görevlendirdiği ekiplerle vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayram namazı sonrasında halkla bayramlaşan ekipler, şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca arife ve bayramın birinci günü için cami önlerinde ikram araçları hizmete sunuldu. Vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak çay, kahve ve su ikramı yapıldı. Belediye ekiplerinin sıcak bayramlaşması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir'e bayram ziyaretinde bulundu. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) öğrencileriyle bayram buluşması gerçekleştirdi.

İleri yaşlılardan esnafa kadar her kesimden Karşıyalılar ile de bayramlaşan Ünsal, "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu bayramda da el ele, gönül gönüleyiz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha kutluyor; hepimiz için daha adil, mutlu ve aydınlık bir gelecek diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Karşıyaka, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi'nden Ramazan Bayramı İkramları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1700’e yükseldi Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi
Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

14:47 Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı
13:57 Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1700’e yükseldi Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi
11:19 Cerrah Mahallesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Bayramlaşma
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 15:28:06. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi'nden Ramazan Bayramı İkramları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement