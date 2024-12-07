Karşıyaka Belediyesi'nden Sürdürülebilir Çiçek Üretimi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Sürdürülebilir Çiçek Üretimi

Karşıyaka Belediyesi, kamusal alanlarda kullanılmak üzere kendi serasında ürettiği 10 bin hercai menekşeyi saksıya alarak kentin yeşil dokusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Başkan Yıldız Ünsal, bu uygulamanın hem estetik hem de tasarruf açısından faydalı olduğunu belirtti.

07.12.2024 13:32
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, kamusal alanlarda kullanılacak mevsimlik çiçekleri kendi serasında üretiyor. Şantiye Tesisleri'nde bulunan serada 10 bin adet hercai menekşesi filizlendirilip saksıya alındı. Başkan Yıldız Ünsal, "Üreten belediyecilik ilkesiyle hem kentimizi güzelleştiriyor hem de tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Karşıyaka'nın yeşil dokusunu sürdürülebilir yöntemler ile güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Karşıyaka Belediyesi, park ve meydan gibi kamusal alanlarda kullanılmak üzere mevsimlik çiçek üretiyor. Bu kapsamda Şantiye Tesisleri'nde bulunan serada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından viyolde alınan 10 bin adet hercai menekşesi, şaşırtma tekniği uygulanarak filizlendirilip saksıya alındı. İlk çiçeklerini vermeye başlayan menekşeler, yaklaşık bir aylık süreçte gelişimini tamamladıktan sonra kentin dört bir yanında toprakla buluşturulacak. Sarı, kırmızı, beyaz ve mor olmak üzere 4 farklı renkte üretilen menekşeler, ilçenin dört bir yanına renk getirecek.

Hercai menekşeleri Karşıyaka'nın dört bir yanını süsleyecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın her köşesini güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza estetik bir çevre sunmak için çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün serasında mesai arkadaşlarımızın özveriyle yetiştirdiği rengarenk hercai menekşeleri, yakında ilçemizin dört bir yanını süsleyecek. Sürdürülebilir yöntemlerle kendi çiçeklerimizi üretmek, hem çevremizi korumak hem de kaynaklarımızı verimli kullanmak adına büyük önem taşıyor. Çevreye duyarlı projelerle geleceğe daha güzel bir Karşıyaka bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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