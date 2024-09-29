Karşıyaka Belediyesi\'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere Destek

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(İZMİR) - Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' paketiyle yeni çocuk sahibi olmuş çiftlere destek veriyor. Yaklaşık 5 ayda 220 ailenin yararlandığı hizmet çerçevesinde evlere tebrik ziyareti gerçekleştirilerek içinde bebek bakım ürünleri olan bir çanta hediye ediliyor.

İlçede yaşayan her yaştan ve kesimden vatandaşların yaşamına dokunacak, sosyal belediyecilik kapsamlı çalışmalar üreten Karşıyaka Belediyesi, anne-baba olmanın sevinci yaşayan çiftlere de destek oluyor. Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında, Karşıyaka'da yaşayan ve yeni bebek sahibi olan ailelere tebrik ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Hem maddi hem manevi destek

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın göreve geldiği günden bu yana geçen yaklaşık 5 aylık süreçte 220 aileye ulaşılan bu hizmetten Karşıyaka'da yaşayan ve yeni bebek sahibi olan tüm çiftler, Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesinden başvuruda bulunduktan sonra ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belediye ekipleri tarafından evlere gerçekleştirilen tebrik ziyaretlerinde içinde bebek alt açması, bebek bezi, şampuan, ıslak mendil ve zıbın olan çantalar ailelere takdim ediliyor. Ayrıca çiftler Karşıyaka95 projesi hakkında da bilgilendiriliyor, talepleri olursa projeye katılımları sağlanıyor. Vatandaşlar hem maddi hem de manevi destek niteliğinde olan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

"İnsan odaklı proje ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında sürdürdüğümüz ziyaretlerde çocuk sahibi olma heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik ediyor, yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması için küçük de olsa bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak insan odaklı proje ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.