Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Kurs Dönemi Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Kurs Dönemi Başladı

Karşıyaka Belediyesi\'nden Yeni Kurs Dönemi Başladı

Karşıyaka Belediyesi, yeni dönem mahalle merkezi kurslarında sosyal ve mesleki beceriler kazandırmayı hedefliyor. 16 farklı alanda eğitim verilecek kurslar için kayıtlar 4 Ekim'e kadar alınacak.

02.10.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
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(İZMİR)- Karşıyakalılara hem yeni hobiler hem de mesleki beceriler edindirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, mahalle merkezi kurslarında yeni dönem kayıtlarını başlattı. 8 ayrı merkezde açılacak kurslar için 4 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek. Başkan Yıldız Ünsal, "Vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik yaşama katılma olanağı sunan kurslarımızı dolu dolu bir programla sürdüreceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen mahalle merkezi kursları için kayıtlar başladı. Sınırlı kontenjanla toplam 8 ayrı merkezde, 16 farklı alanda verilecek eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 4 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek. Bugüne kadar yüzlerce kadının faydalandığı kurslar kapsamında sanat, el işi, cilt bakımı, güzellik, gastronomi ve daha birçok alanda eğitimler verilecek.

16 farklı branşta eğitim

Alaybey Mahalle Merkezi'nde örgü, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde pasta yapımı ve sunumu, aşçılık, okuma-yazma, manikürist ve dikiş kursları gerçekleştirilecek. Resim kursları ise Bostanlı'da bulunan Celal Yetkin Resim Atölyesi'nde yapılacak. Cumhuriyet Mahalle Merkezi'nde dikiş, çocuk gelişimi ve eğitimi ile iğne oyası eğitimleri gerçekleştirilecek. İmbatlı Mahalle Merkezi dikiş, wayuu çanta, punch ve dantel anglez kurslarına; Nergiz Mahalle Merkezi takı tasarımı, gümüş takı, punch yapımı ve porselen çiçek yapımı eğitimlerine; Kemal Anadol Mahalle Merkezi cilt bakımı ve kalıcı makyaj, resim ve dikiş kurslarına; Yalı Mahalle Merkezi ise örgü, porselen çiçek yapımı ve takı tasarım kurslarına ev sahipliği yapacak. Kurslara ilişkin 0232 362 57 77 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

"Tüm kadınları bekliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "'Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir' diyen bir liderin çocukları olarak, vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha çok yer almalarını ve istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla mahalle merkezlerimizde farklı alanlarda kurslar düzenliyoruz. Bu kurslar sayesinde Karşıyakalı kadınlar boş vakitlerini nitelikli aktiviteler ile değerlendirmenin yanı sıra hem meslek ediniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlara her alanda destek yaratacak çalışmalar üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Merkezlerimizde açılan kurslarımıza tüm kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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