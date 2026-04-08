Karşıyaka Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyetlerine Onay… Başkan Ünsal: "Önümüzdeki Üç Yıl, Attığımız Temellerin Daha da Büyüyeceği Bir Dönem Olacak"

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Meclisi, nisan ayının ikinci toplantısında 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nu onayladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "2025 yılı boyunca fiziki yatırımlar, sosyal ve kültürel hizmetler, kentsel gelişim, toplumsal gelişim ve kurumsal gelişim başlıkları altında çok yönlü bir hizmet üretimi gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yıl, attığımız temellerin daha da büyüyeceği bir dönem olacak" dedi.

Karşıyaka Belediyesi nisan ayı ikinci meclis toplantısı, Ünsal'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Bir yıl süreyle görev yapacak ihtisas komisyonları ve encümen üyelerinin seçimi tamamlanırken; 2025 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyeleri tarafından onaylandı.

Katkı ve emekleri için tüm meclis üyelerine ve mesai arkadaşlarına teşekkür eden Ünsal, ortak akıl anlayışıyla çalışmaya ve Karşıyaka'ya en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri projelere ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünsal, şunları söyledi:

"Çok yönlü hizmetler ürettik"

"Karşıyaka Belediyesi olarak 2025 yılında da kentimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle; sosyal belediyecilik anlayışından, çevresel duyarlılıktan, mali disiplinden, kamusal yararı önceleyen hizmet yaklaşımımızdan taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Amacımız yalnızca günlük belediye hizmetlerini yerine getirmek değil, Karşıyaka'nın yaşam kalitesini yükselten, kent kimliğini güçlendiren, dayanışmayı büyüten ve ilçemizi geleceğe daha güçlü hazırlayan kalıcı işler ortaya koymaktı. Bu anlayışla 2025 yılı boyunca fiziki yatırımlar, sosyal ve kültürel hizmetler, kentsel gelişim, toplumsal gelişim ve kurumsal gelişim başlıkları altında çok yönlü bir hizmet üretimi gerçekleştirdik."

Hayata geçirdikleri önemli projeleri anlatan Ünsal sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Son bir yılda, İzmir'in belki de en kapsamlı sosyal tesislerinden biri olan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'ni tamamladık. Taziye evi, dayanışma merkezi, AŞ evi, iki kütüphane ve etkinlik salonlarıyla birlikte Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek'in katılımıyla hizmete açtık. Yine İzmir'in en büyük hayvan barınaklarından birini, iş insanı Cem Bakioğlu'nun destekleriyle Latife Hanım Mahallesi'nde açtık. Kadın danışma merkezleri kurduk. Genç Yaka ve Emekli Yaka yaşam ve oyun merkezlerini oluşturduk. Yeni parklar, yeni spor sahaları, motor ve bisiklet dağ parkurları oluşturduk. Bunlar hep dar bütçe ile yapılan ama toplumun her kesimine dokunan işler. Kronik hale gelen sorunlara da çözüm ürettik. Cumhuriyet Mahallesi eski taş ocağı bölgesinin imar planlarını çözüme kavuşturduk. Adliye Binası için planlama çalışmasını tamamladık. KARGEM'i, Suat Taşer Sanat Merkezi'ni baştan sona yeniledik. Parklardan kültür sanata kadar her alanda yaptığımız çalışmalar, Karşıyaka'da daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent ortamının sürdürülmesine katkı sağladı."

"Daha fazla üreten, daha fazla paylaşan, daha fazla güçlenen bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz"

Önümüzdeki üç yıl, attığımız temellerin daha da büyüyeceği bir dönem olacak. Daha fazla üreten, daha fazla paylaşan, daha fazla güçlenen bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı boyunca Karşıyaka'ya değer katmak için emek veren meclis üyelerimize, tüm müdürlüklerimize, sahada 7/24 görev yapan personelimize, muhtarlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz her hizmette, kentimize karşı duyduğumuz sorumluluk ve Karşıyaka'ya yakışan bir belediyecilik anlayışı rehberimiz olmuştur. 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun Belediyemiz, Meclisimiz ve Karşıyakamız için hayırlı olmasını diliyorum."