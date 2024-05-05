Karşıyaka Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesi Başlattı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesi Başlattı

Karşıyaka Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesi Başlattı

Karşıyaka Belediyesi, mevsimsel şartlar nedeniyle artış gösteren sinek, böcek ve haşerelere karşı mücadele başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye, ilçe genelindeki odak noktalarını düzenli olarak ilaçlıyor.

05.05.2024 11:52  Güncelleme: 11:56
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi mevsimsel şartlar nedeniyle artış gösteren sinek, böcek ve haşerelere karşı mücadele başlattı. Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "Halkımızın huzuru ve sağlığını korumak için seferberlik halinde çalışıyor, ekolojiye zarar vermeyen en etkin yöntemlerle haşere mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Baharın gelişiyle birlikte çoğalan sinek ve haşerelere karşı çalışma başlatan Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka Belediyesi'nin büyük çoğunluğu saha çalışanı olan 25 kişilik özel ekibinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vektör mücadele ekibi ile koordineli olarak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki 520 odak nokta düzenli şekilde ilaçlanıyor.

ÜREME NOKTALARI İLAÇLANIYOR

Biyolojik kökenli ilaçların kullanıldığı mücadelenin hedefinde; hastalık taşıyıcı nitelikte olan sivrisinek, karasinek, pire, kene, hamam böceği ve fareler bulunuyor. Üreme noktalarını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bu uygulamanın yanı sıra ekipler, sırt ekipmanlarıyla sadece bahar dönemlerinde popülasyon artışı görülen yeşil alanlarda sınırlı olarak uçkun mücadele çalışması da yapıyor. Ayrıca çoklu popülasyon çıkışına neden olan dereler, yağmur suyu ızgaraları ve rögar kapakları da periyodik olarak ilaçlanıyor.

"SORUNU KAYNAĞINDA ÇÖZÜYORUZ"

Haşere mücadelesini ekolojik yaşam dengesini bozmadan, bilinçli ve bilimsel yöntemler ile gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak yıl boyunca devam eden ilaçlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi; son derece sağlıksız ve verimsiz bir yöntem olan araç üzeri makinalarla zehir püskürtme çalışmaları yapmak yerine, belirlediğimiz üreme noktalarını düzenli şekilde ilaçlayarak gerçekleştiriyoruz. Yurttaşlarımızın balkon, bahçe, depo, bodrum kat gibi alanlarda su birikmesini engelleyecek, durgun su oluşumunu önleyecek şekilde düzenleme yaparak mücadelemize katkı sunmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını korumak için seferberlik halinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesi Başlattı - Son Dakika

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