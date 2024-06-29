Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin voleyboldan yüzmeye, masa tenisinden okçuluğa kadar 10 ayrı branşta düzenlediği 'Yaz Spor Okulları' başladı. Yoğun ilgi gören kurslara kayıtların devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlerin tatil dönemini sporla ve nitelikli aktiviteler ile değerlendirmesini sağlamak amacıyla 'Yaz Spor Okulları'nı açtı. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 24 Haziran itibarıyla başlayan eğitimler kapsamında voleybol, atletizm, temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, yüzme, kano, basketbol ve judo branşlarında kurslar veriliyor.

Modern tesi·sler

Voleybol kursuna Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu; atletizme Semra Aksu Atletizm Pisti; temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik ve okçuluğa 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Yüzme dersleri Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda, kano dersleri ise Tahir Secder Akıncı Deniz Kanosu Eğitim Merkezi'nde veriliyor. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde de jimnastik ve judo eğitimleri gerçekleşiyor.

Ni·teli·kli· eği·ti·m

Sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için spora büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, çocuklarımızın yaz tatilinde hem bedensel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de boş zamanlarını nitelikli aktiviteler ile değerlendirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Yaz Spor Okullarımızı başlattık. Gösterilen ilgi için teşekkür ediyor, tüm çocuk ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.