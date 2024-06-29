Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Karşıyaka Belediyesi'nin voleyboldan yüzmeye, masa tenisinden okçuluğa kadar 10 ayrı branşta düzenlediği 'Yaz Spor Okulları' başladı. Yoğun ilgi gören kurslara kayıtların devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal 'Karşıyakamızda sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz' dedi.

29.06.2024 16:17  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'nin voleyboldan yüzmeye, masa tenisinden okçuluğa kadar 10 ayrı branşta düzenlediği 'Yaz Spor Okulları' başladı. Yoğun ilgi gören kurslara kayıtların devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlerin tatil dönemini sporla ve nitelikli aktiviteler ile değerlendirmesini sağlamak amacıyla 'Yaz Spor Okulları'nı açtı. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 24 Haziran itibarıyla başlayan eğitimler kapsamında voleybol, atletizm, temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, yüzme, kano, basketbol ve judo branşlarında kurslar veriliyor.

Modern tesi·sler

Voleybol kursuna Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu; atletizme Semra Aksu Atletizm Pisti; temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik ve okçuluğa 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Yüzme dersleri Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda, kano dersleri ise Tahir Secder Akıncı Deniz Kanosu Eğitim Merkezi'nde veriliyor. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde de jimnastik ve judo eğitimleri gerçekleşiyor.

Ni·teli·kli· eği·ti·m

Sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için spora büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, çocuklarımızın yaz tatilinde hem bedensel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de boş zamanlarını nitelikli aktiviteler ile değerlendirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Yaz Spor Okullarımızı başlattık. Gösterilen ilgi için teşekkür ediyor, tüm çocuk ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Voleybol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement