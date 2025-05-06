Karşıyaka'da 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karşıyaka'da 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karşıyaka\'da 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Karşıyaka'da yağma ve silahla tehdit suçlarından gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

06.05.2025 10:13
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağma, silahla tehdit ve kurşunlama olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen yağma, silahla tehdit ve kurşunlama olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

Şüphelileri tespit eden polis, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda G.A. (61), Y.C.K. (33) ve Ö.A'yı (31) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 1'i otomatik 3 tabanca, av tüfeği, 318 fişek ve 45 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.C.K. ve Ö.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Ö.A'nın 18 ayrı suç kaydı bulunduğu, 9 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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