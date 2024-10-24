Karşıyaka'da Başkan Ünsal'dan Pazar Yerlerinde Denetim

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Bostanlı Pazar Yeri'nde rutin olarak gerçekleştirilen denetimlere bu hafta Başkan Yıldız Ünsal da eşlik etti. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen, ihtiyaçları yerinde inceleyen Başkan Ünsal, "Halkımızın pazar yerlerinde huzur ve güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kent içi disiplini korumak, toplum sağlığı ve huzurunu güvence altına almak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde düzenli olarak denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çarşamba günleri kurulan Bostanlı Pazar Yeri'nde de denetimler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu haftaki çalışmalarını Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte gerçekleştirdi.

Eksikler tamamlanacak

Zabıta ekipleri fiyat, etiket ile tezgah sınır kontrollerini yerine getirirken, Başkan Ünsal da hem esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti hem de alışveriş yaptı. Talep ve önerileri dinleyen Ünsal, ayrıca bürokratlarıyla birlikte ihtiyaçları yerinde inceledi. Çatı tadilatı ile tahliye giderleri ile ilgili çalışmalar yapılması için talimat veren Başkan Ünsal, eksikliklerin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Huzurlu ve güvenli alışveriş

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızın simgelerinden Bostanlı Pazar Yeri'ne verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Zabıtalarımızla birlikte hem rutin denetimlerimizi yaptık hem de pazar esnafımızın, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bizleri ilgi ve sevgiyle karşılayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Her hafta binlerce kişinin ziyaret ettiği pazar yerlerimizde huzur ve güven içinde alışveriş yapılabilmesi için çalışmaya, tüm ihtiyaçları bir bir karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.