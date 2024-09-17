Karşıyaka'da Çocuk Atletizm Şenliği Düzenlendi

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Semra Aksu Atletizm Parkı'nda 6-12 yaş arası 130 çocuğun katılımıyla "Çocuk Atletizm Şenliği" düzenledi. Başkan Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızı sporla buluşturmak, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlamak için profesyonel kadromuz ve nitelikli tesislerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karşıyaka Belediye Spor Kulübü ve Karşıyaka Atletizm Spor Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen Çocuk Atletizm Şenliği, Semra Aksu Atletizm Parkı'nda gerçekleştirildi. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara hem sporu sevdirmek hem de atletizm ile tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, 130 sporcu katıldı. Etkinlikte, 14 grupta yarışlar düzenlendi.

Başkan Ünsal, "Çocuklarımızı sporla buluşturmak, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlamak için profesyonel kadromuz ve nitelikli tesislerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Semra Aksu Atletizm Parkı'nın açılmasıyla birlikte Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü'müzde aktif hale gelen atletizm branşında da 100'den fazla çocuğumuza eğitim veriyor, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz Atletizm Şenliği'ne katılan çocuklarımız mücadele ruhunu paylaşmayı ve centilmence yarışmayı deneyimledi. Hepsine yürekten teşekkür ediyor, spor yaşamlarını başarıyla sürdürmelerini diliyorum" diye konuştu.

Yarışlarda ilk 4 sırada olmayı başaran çocuklara derece madalyası verilirken, yarışmaya katılan tüm sporculara da katılımcı madalyası takdim edildi.