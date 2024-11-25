Karşıyaka’da ESHOT Amiri Bıçakla Yaralandı

Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'un harekat amirini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, belediye otobüsünde bir grup ile şoför arasında tartışma çıktı. Bostanlı İskelesi yakınındaki durakta inen tarafların arasındaki tartışma burada kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmaya çalışan ESHOT'ta görevli harekat amiri A.A, kolundan bıçakla yaralandı.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayın ardından kaçan K.E.M'yi bugün saklandığı ikamette gözaltına aldı.