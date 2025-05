Karşıyaka'da Gençlik Festivali Coşkuyla Kutlanacak

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı festival ile kutlamaya hazırlanıyor. 17-18 Mayıs günlerinde Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda, Lions 118R yönetim çevresi projesiyle Karşıyaka Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek Gençlik Festivali; Karşıyakalıları sanatla, sporla ve eğlenceyle buluşturacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu yıl 19 Mayıs ruhunu Gençlik Festivali ile ilçemizde yaşatacağız. Herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, bu hafta sonu "Gençlik Festivali" düzenleyecek. 17-18 Mayıs günlerinde Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda Lions 118R yönetim çevresi projesiyle Karşıyaka Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek Gençlik Festivali; sanattan spora, müzikten eğitime uzanan bir programla katılımcılara dopdolu iki gün yaşatacak. Festival boyunca, Heykeltıraş Ekin Erman'ın eğitmenliğinde düzenlenecek heykel atölyelerinde gençler kendi eserlerini yaratma fırsatı bulacak. Suluboya ressamları çocuklar ve gençlerle birlikte resim yapacak, İzmir Planetaryum da katılımcıları uzay yolculuğuna çıkaracak. Kitap stantlarında yer alacak yazarlar ise okuyucularıyla buluşacak ve kitaplarını imzalayacak. Alanı renklendiren sokak müzisyenleri, festivale müzik dolu bir atmosfer katacak. Ayrıca, çeşitli konserler ve sahne performansları da bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te açılış konuşmalarıyla başlayacak olan festival, iki gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek. Festivalin ilk günü, açılış konuşmalarının ardından İzmir Yazarlar Kooperatifi'nin katılımıyla yapılacak söyleşiler, İzmir Down Sendromu Derneği'nin zeybek gösterisi ve Rebetiko Müzik Grubu'nun konseriyle tamamlanacak. İkinci gün ise yapay zeka ve dijital dünyaya dair söyleşilerin yanı sıra tiyatro gösterisi ve zumba etkinliği gerçekleştirilecek. The Gaffers grubunun konseriyle ise festival coşkusu zirveye taşınacak.

"Bayramımızı coşkuyla kutlayalım"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu bayramı, Karşıyakamızda coşku ve gururla kutlayacağız. Her bir gencimizin yüreğinde yanan bağımsızlık ve özgürlük ateşi, ülkemizin yarınlarını aydınlatacak en büyük ışıktır. Festival boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerde, her melodide, her heykelde, sahnede sergilenen her eserde özgürlüğe ve barışa olan inancımızı büyüteceğiz. Haydi gençler, festivalde buluşalım; birlikte gülelim, üretelim ve bayramımızı coşkuyla kutlayalım" diye konuştu.