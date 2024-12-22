Karşıyaka'da HPV Aşı Kampanyası'na Destek Sağlandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da HPV Aşı Kampanyası'na Destek Sağlandı

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Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nin öncülüğünde başlatılan HPV Aşı Kampanyası'na İzmir Ticaret Borsası katkı sağladı. 100 genç daha ücretsiz olarak aşılanacak.

22.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:18
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(İZMİR) - Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nin öncülüğünde, Karşıyaka Belediyesi ve Tınaztepe Galen Hastanesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen 'HPV Aşı Kampanyası'na, İzmir Ticaret Borsası'ndan da (İTB) destek geldi. Verilen destekle birlikte 100 genç daha HPV aşısı olabilecek.

Genç kızlar için sağlıklı ve güvenli bir yaşam hedefiyle; Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi, Karşıyaka Belediyesi ve Tınaztepe Galen Hastanesi'nin iş birliğinde başlatılan 'HPV Aşı Kampanyası' büyümeye devam ediyor. Örnek dayanışmaya katılan İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) desteğiyle, 100 gence daha ücretsiz olarak HPV aşısı yapılacak. Aşıların uygulaması, kampanyanın paydaşlarından Tınaztepe Galen Hastanesi tarafından gerçekleştirilecek. Erken yaşta yapılması önerilen HPV aşısı, genç kızlar için rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruyucu olacak.

Sırada belediye sporcuları ve öğrencileri var

Tınaztepe Galen Hastanesi yetkilileri ile birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'ye teşekkür ziyaretinde bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "HPV Aşı Kampanyamızın ilk ayağını, geçtiğimiz aylarda Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubemizin öncülüğünde yaptık, voleybolcu kızlarımızı aşıladık. Bugün de İzmir Ticaret Borsamızın ev sahipliğinde bir aradayız. 100 gencimizin HPV aşısı olması için çok kıymetli bir destek sağladılar. Kampanyamızın bu aşamasında, belediyemizin kız sporcularını ve belediye dershanemize devam eden kız öğrencilerimizi aşılayacağız. Bu hassasiyeti gösterdikleri için Yönetim Kurulu Başkanımız Işınsu Kestelli'ye ve İzmir Ticaret Borsası'nın duyarlı tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İTB Başkanı Işınsu Kestelli de "Biz teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. İzmir Ticaret Borsası olarak, halka dokunan sosyal projelere büyük önem veriyor, her zaman öncülük etmeye çalışıyoruz. Karşıyaka Belediyesi'nin paydaşı olduğu HPV Aşı Kampanyası'nın da çok değerli olduğuna inanıyoruz. Katkı sağlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

Tınaztepe Galen Hastanesi yetkilileri ise bu tür örnek sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Karşıyaka\'da HPV Aşı Kampanyası\'na Destek Sağlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da HPV Aşı Kampanyası'na Destek Sağlandı - Son Dakika

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