Karşıyaka'da İkinci Kadın Danışma Merkezi Açıldı

(İZMİR) - Kadınlara yönelik sosyal destek hizmetlerini genişleten Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki ikinci 'Kadın Danışma Merkezi'ni' İnönü Mahallesi'nde hizmete açtı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kadın dayanışmasını büyütecek, kadınlara elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme yolunda bir adım daha atarak İnönü Mahallesi'nde Nezihe Muhiddin Kadın Danışma Merkezi'ni hizmete açtı. İlk olarak 25 Kasım 2024'te Muazzez İlmiye Çığ Kadın Danışma Merkezi adıyla Bostanlı'da açılan ilk merkezin ardından, şimdi de İnönü Mahallesi'nde 80. Yıl Cumhuriyet Semt Kütüphanesi yanında kurulan ikinci merkez, kadınların ihtiyaç duyduğu desteğe daha hızlı ve etkin biçimde ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye'de kadınların siyasal haklarının tanınması için verdiği mücadeleyle tanınan Cumhuriyet aydını Nezihe Muhiddin'in ismini taşıyan merkez; şiddet, istismar, bağımlılık, aile içi sorunlar gibi birçok konuda kadınlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyor. Merkeze başvurular yüz yüze ya da 0232 362 57 77 numaralı hattan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden randevu alınarak gerçekleştirilebiliyor.

"Dayanışmayı büyüteceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kadınların yaşamın her alanında güçlü, güvende ve eşit bireyler olarak var olabilmesi için çalışıyoruz. Açtığımız her merkez, bir kadının yalnız olmadığını hissettiği, destek alabildiği, sesinin duyulduğu bir nefes alanıdır. Toplumun gerçek dönüşümü, kadınların güçlenmesiyle mümkün. Biz Karşıyaka'da bu dönüşüme öncülük etmeye kararlıyız. Dayanışmayı büyütmeye, kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.