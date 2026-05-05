Karşıyaka\'da Memurlar Eylemde

05.05.2026 19:28
Karşıyaka Belediyesi'nde 450 memur, TİS uyuşmazlığı nedeniyle her akşam eylem yapıyor.

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 450 memur, TİS görüşmelerinde uzlaşıya varamadıkları ve sosyal denge tazminatını alamadıkları gerekçesiyle başladıkları eyleme her gün saat 17.30'dan gece yarısına kadar devam ediyor. Belediye önünde bir araya gelen Birlik Yerel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen'e bağlı memurlar sloganlar eşliğinde eylemi sürdürüyor. Memurlar adına açıklamada bulunan Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu üyesi Fırat Belen, "Bizler Karşıyaka Belediyesi'nde kamu emekçileriyiz. 1 Nisan itibariyle sona eren toplu sözleşmemizi yenilemek üzere belediye idaresiyle masaya oturduğumuzda, haklarımızı ilerletmek bir yana mevcut haklarımızı geriye çekme talebi karşısında sözleşmeyi imzalamadığımız için belediye başkanı tarafından sözleşmemiz askıya alındı. Dolayısıyla bütün ekonomik ve sosyal haklarımız da ortadan kaldırılmış oldu" dedi.

'BU EYLEMİ BİR DİRENİŞE ÇEVİRİYORUZ'

Belen, bugünden sonra eylemlerini direnişe dönüştürdüklerini belirterek, "Masa dağılmadan önce haklarımızın düşürülmesini, budanmasını kabul etmediğimiz için böyle bir muamele ile karşı karşıya kaldık. Bütün haklarımız şu an elimizden alındı. Bununla ilgili olarak günlerdir burada yürüttüğümüz bir mücadele var. Gündüz yaptığımız eylemleri akşam da nöbete başlayarak emekçiler olarak iş yerimizin önünden ayrılmayarak devam ettireceğiz. Bugüne kadar eylem yapıyorduk. Bugün bu eylemi bir direnişe çeviriyoruz. İzmir'in Bayraklı, Buca, Narlıdere Belediyesi'nde de benzer örnekler var. Dolayısıyla İzmir'in her tarafı emekçilerin eylemleriyle günlerdir çalkalanıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Dolayısıyla bizler de bunun mücadelesini sürdürerek o haklarımızı tekrar geri alacağız. Aynı zamanda geri almakla da kalmayıp bir adım ileriye de taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
