Karşıyaka'da Ödüllü Satranç Turnuvası Düzenleniyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan'da Başkan Yıldız Ünsal'ın temsili olarak makamını devrettiği ilkokul öğrencisi Eslem Tolan'ın talebiyle 'Satranç Turnuvası' düzenleyecek. 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ödüllü turnuva için başvurular alınmaya başlandı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Satranç şampiyonu Eslem'e bu değerli önerisi için teşekkür ediyor, çocuklarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Yıldız Ünsal'ın makamını devrettiği satranç şampiyonu ilkokul öğrencisi Eslem Tolan'ın 'Satranç Turnuvası' talebini yerine getiriyor. Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen turnuva, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Ödüllü turnuvada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın hediye edilecek. 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve 2010 yılı öncesinde doğan çocuklar olmak üzere 4 farklı yaş kategorisinde yapılacak turnuvaya katılmak isteyenler, 29 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'ye kadar www.izmir.tsf.org.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

"Çocukların hayalleri bize yol gösteriyor"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da sporun ve kültürün her alanında dayanışmayı ve gelişimi desteklemeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayalleri, bizlere yol gösteriyor. Avrupa ve Türkiye çapında satranç şampiyonluklarına sahip olan çocuk başkanımız Eslem'in hayalini gerçekleştirerek satranç severleri bir araya getireceğimiz turnuvaya herkesi bekliyoruz. Hep birlikte stratejinin, zekanın ve centilmenliğin konuşacağı bu güzel organizasyonda buluşalım. Şimdiden tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" diye konuştu.