Karşıyaka'da Öğrenciler Bilgi Yarışmasında Yarıştı

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenledi. Toplam 63 kişinin yer aldığı yarışmada öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce ve genel kültür alanlarında toplam 20 soruyu yanıtlamak için mücadele etti.

Çocuk ve gençlere ücretsiz eğitim desteği sunan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), 7 ve 8. sınıf öğrencilerini bilgi yarışmasında buluşturdu. 3'er kişilik takımlar halinde yarışan toplam 63 öğrenci, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, ingilizce ve genel kültür alanlarında toplam 20 soruyu yanıtlamak için mücadele etti. Dereceye giren öğrencilere kırtasiye hediye çekleri, termos bardaklar ve kırtasiye setleri armağan edildi.

"Gençlerimizin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine de katkı sunmayı hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da hiçbir çocuğun eğitim hakkından mahrum kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. KARGEM çatısı altında hayata geçirdiğimiz her etkinlikte, gençlerimizin yalnızca akademik değil, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerine de katkı sunmayı hedefliyoruz. Bilgi yarışmaları, çocuklarımızın ekip ruhu kazanmasına, özgüvenlerini geliştirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkan tanıyor. Tüm öğrencilerimizi azimlerinden, öğretmenlerimizi ve ailelerini verdikleri destekten dolayı yürekten kutluyorum" dedi.