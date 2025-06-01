Karşıyaka\'da Satranç Turnuvası Düzenlendi

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen Satranç Turnuvası 13 ilden 220 lisanslı sporcuyu bir araya getirdi. Turnuvayı, 23 Nisan'da makamını devrettiği satranç şampiyonu Eslem Tolan'ın önerisiyle düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızda satranç sporunu destekliyor; çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel gelişimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Yıldız Ünsal'ın makamını devrettiği satranç şampiyonu ilkokul öğrencisi Eslem Tolan'ın 'Satranç Turnuvası' talebini yerine getirdi. Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğiyle 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen turnuvaya, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi ev sahipliği yaptı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da organizasyona katılarak sporculara başarılar diledi.

13 ilden gelen ve TSF lisansına sahip 220 sporcu çocuk, müsabakalarda hem kıyasıya rekabet etti hem de yeni deneyimler ve dostluklar kazandı. İkinci gününde yine heyecan dolu anlara sahne olan turnuva, geniş katılımlı bir ödül töreniyle sona erecek. 4 kategoride birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın ve üçüncüye gram altın hediye edilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Avrupa ve Türkiye çapında satranç şampiyonluklarına sahip olan ilkokul öğrencisi Eslem Tolan, geçen 23 Nisan'da bizim temsili başkanımızdı. Karşıyaka'da böyle bir turnuva düzenlenmesini çok istediğini söylemişti, ben de bu güzel talebi yerine getireceğimize söz vermiştim. Sevgili Eslem'e bugün bu büyük buluşmaya vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Bu turnuva, çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kendilerini geliştirmesini sağlayan önemli bir organizasyon. Kazanmak kadar mücadele etmek, öğrenmek ve dostluk bağları kurmak da çok kıymetli. Karşıyakamızda satranç sporcusu çocukların bu örnek buluşmasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'ne değerli iş birlikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın da "Karşıyaka satrançta önde gelen bir kent. Bu sporun yerel yönetim tarafından desteklenmesi son derece önemli. Satranç Federasyonu olarak, Karşıyaka Belediyemize ve Sayın Başkanımız Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyoruz. Daha büyük organizasyonları da birlikte gerçekleştirmeyi diliyoruz" dedi.