Karşıyaka'da U-12 Cup Futbol Turnuvası Coşkusu

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında U-12 Cup Futbol Turnuvası düzenlendi. İzmir çapındaki turnuvaya katılan sporcular, hem kıyasıya mücadele etti hem de dostluk örneği sergiledi.

Karşıyaka Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde futbol yıldızlarını turnuvada buluşturdu.

Hasan Türker Futbol Sahası'nda düzenlenen U-12 Cup Futbol Turnuvası'nda, Altınordu Futbol Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Altay Spor Kulübü, Karşıyaka Amatör Spor Kulüpleri Karması, Menemen Spor Kulübü, İzmirspor Kulübü ve Buca Spor Kulübü takımları kıyasıya mücadele etti. Maçı izlemeye gelen aileler ve mahalle sakinleri mücadele heyecanına ortak oldu.

Altınordu Futbol Kulübü'nün birincilikle tamamladığı turnuvada Göztepe Spor Kulübü ikinci, Karşıyaka Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Eşi Altan Ünsal ile birlikte maçları izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını takdim etti. Ünsal ve geleceğin yıldızları, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla da turnuvanın coşku ve heyecanını ölümsüzleştirdi.

"Türk sporu adına da harika bir tablo sergiledi"

Başkan Yıldız Ünsal "Muhteşem bir turnuvaya katıldık, harika maçlar izledik. Tüm takımları tek tek kutluyorum. İzmir'in 8 farklı kulübü, Türk sporu adına da harika bir tablo sergiledi. Çocuklarımız burada sadece futbol oynamadı; aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunu da en güzel şekilde sahaya yansıttı. Tüm takımlar bugünün kazananıdır, çünkü sahada gösterdikleri mücadele ve dostluk, bu turnuvanın en büyük ödülüdür. Böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için ailelerimizi de tebrik ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, sporu ve gençlerimizi her zaman desteklemeye, daha sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.