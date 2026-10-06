Karşıyaka'da uyuşturucu baskınında zanlı gözaltına alındı, 139 bin lira ele geçirildi - Son Dakika
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Karşıyaka'da uyuşturucu baskınında zanlı gözaltına alındı, 139 bin lira ele geçirildi

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Karşıyaka\'da uyuşturucu baskınında zanlı gözaltına alındı, 139 bin lira ele geçirildi
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İzmir Karşıyaka'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, Tersane Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Jandarma aramalarda 30 gram kokain, 19 gram esrar, 17 uyuşturucu hap ve 139 bin lira ele geçirdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri çalışmada Ş.D.'nin Tersane Mahallesi'ndeki evine ve iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram kokain, 19 gram esrar, 17 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli Ş.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
UyuşturucuKarşıyakaJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da uyuşturucu baskınında zanlı gözaltına alındı, 139 bin lira ele geçirildi - Son Dakika
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