Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

22.07.2026 10:05
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İzmir Karşıyaka'da torbacılara dağıtılacak uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımı yapılacağı belirlenen çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, O.O'yu gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 11 kilo 568 gram esrar-skunk, 54 gram kokain, 49 uyuşturucu hap ve 8 gram halüsinasyona yol açan mantar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Karşıyaka, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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