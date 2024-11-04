Karşıyaka'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Karşıyaka\'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

İzmir Karşıyaka'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

04.11.2024 22:29
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1819/3 sokakta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında Nurten Erişen'e ait dairede çıktı. Evin balkonundan yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis önlem amaçlı binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, evde tek başına olduğu öğrenilen Nurten Erişen ile binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Solunum sorunu yaşayan yaralılar, önlem amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının buzdolabından kaynaklı elektrik tesisatından çıktığı öğrenilirken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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