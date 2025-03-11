Karşıyaka'da Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 17-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında etkinlik programı hazırladı. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler farkındalık yaratılacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Tecrübeleriyle geçmişten geleceğe ışık tutan tüm büyüklerimizin Saygı Haftası'nı kutluyorum. 'İleri yaş dostu kent' kimliğimizi güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Her yaştan vatandaşlara dokunan hizmetler üreten Karşıyaka Belediyesi, 17-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası için kapsamlı bir program hazırladı. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliklerle, yaş almış bireylerin aktif yaşama katılımı desteklenirken sağlıklı yaşlanma konusunda da bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Hafta boyunca sanatsal ve sportif aktivitelerin yanı sıra söyleşi, çalıştay ve panel düzenlenecek. Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri, 17 Mart Pazartesi günü 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinin Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde sahneleyeceği halk oyunları gösterisiyle başlayacak. Aynı gün açılacak Camaltı Boyama Sergisi, 4 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Resim Öğretmeni Can Çobanoğlu, "Sanatta Savaşın İzleri" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde Bocce & Boccia Engel Tanımayan Dostluk Maçı oynanacak. Hafta boyunca sanat ve eğlence dolu etkinlikler sürecek. Workshop, bilgi yarışması ve nostaljik bir defile düzenlenecek. Sağlık ve haklar konularında farkındalık yaratmak amacıyla çalıştay ve paneller gerçekleştirilecek. Yaşlanma sürecine dair önemli bilgilerin paylaşılacağı bu etkinliklere ek olarak, katılımcılar kahkaha yogası ve egzersizlerle de keyifli vakit geçirecek.

Haftanın finalinde 24 Mart Pazartesi günü nesiller arası dayanışmayı güçlendirecek kültürel etkinlikler ile geleneksel oyunların yer aldığı Yaşlılar Haftası Şenliği yapılacak. Son olarak Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerinin hazırladığı Güldür Güldür Çınarlar tiyatro oyunu da 24 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Çarşı Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluşacak.

"Çınarlarımızın yanındayız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan çınarlarımızın yanındayız. Karşıyaka Belediyesi olarak her yaştan yurttaşımızın sosyal hayata aktif katılımını desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle büyüklerimizin bilgi, deneyim ve enerjisini paylaşabileceği keyifli bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Karşıyaka'yı her yaştan vatandaşın yaşamaktan keyif aldığı bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.