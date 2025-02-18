Karşıyaka'nın Filizleri Projesiyle Dayanışma Güçleniyor

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 10 yıldır eğitimde fırsat eşitliğine önemli katkılar sunan "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi, başarı hikayeleriyle yoluna devam ediyor. Proje kapsamında burs alarak eğitimini tamamlayan Buğra Yaman, şimdi de yeni açtığı işletmesinde bir öğrenciye destek olarak dayanışmaya güç katıyor. Yaman'a teşekkür plaketi takdim eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bursiyerimiz olan gençlerin yıllar sonra kendi imkanlarıyla başka öğrencilere destek olması bizim için en büyük gurur kaynağı" dedi.

2017-2018 akademik yılında Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tam burslu okurken Karşıyaka'nın Filizleri projesinden destek alan Karşıyakalı Buğra Yaman, bugün aynı projenin bağışçısı oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bir öğrenciye burs veren Yaman'ı, Bostanlı'da yeni açtığı işletmede ziyaret ederek plaket verdi. 10'uncu yılına ulaşan projeyle toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini söyleyen Başkan Ünsal, sunduğu katkılar için Yaman'a teşekkür etti.

"En büyük gurur"

Eğitime destek vermenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Eğitim, aydınlık bir geleceğin anahtarıdır. Bu doğrultuda, Karşıyaka'nın Filizleri projemizle ihtiyaç sahibi gençlerimizin eğitim yaşamlarına destek vermeye devam ediyoruz. Geçmişte bursiyerimiz olan ve eğitimine katkı sunduğumuz gençlerin, yıllar sonra kendi imkanlarıyla başka öğrencilere destek olması bu yolda bizim için en büyük gurur kaynağı. Gösterdiği duyarlılık için Buğra Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Aydınlık bir geleceği, eğitimli ve bilinçli gençlerimizle birlikte kuracağız. Karşıyaka Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hayalim gerçek oldu"

Buğra Yaman da "Karşıyaka'nın Filizleri projesi ile aldığım destek, benim için maddi ve manevi olarak çok değerliydi. Bir gün imkanım olduğunda, ben de öğrenci okutmak için kendime söz vermiştim. Mezun olup işimi kurunca hemen bu anlamlı dayanışmaya katkı sağlamak için harekete geçtim. Hem kendi hayalimi gerçekleştirdiğim hem de bir gence umut olabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Filizlere can suyu

Karşıyaka Belediyesi tarafından, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla yürütülen Karşıyaka'nın Filizleri projesi, ikameti ilçede bulunan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ile gönüllü bağışçıları bir araya getiriyor. Apartmanlardan esnafa, iş insanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir destek ağına sahip olan proje, her geçen yıl daha fazla gencin hayatına dokunmaya devam ediyor. Bağışçı olmak isteyen Karşıyakalılar, 0232 399 40 09 numaralı hattan proje ofisiyle iletişime geçebiliyor.