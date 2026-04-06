Karşıyaka Pump Track Yarışı'nda 60 Sporcu Birincilik İçin Pedal Çevirdi

06.04.2026 09:51  Güncelleme: 11:08
Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Pump Track Yarışı, 60 sporseverin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın startını veren Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğin spor kültürüne katkı sağladığını belirtti.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 60 sporseverin katılımıyla düzenlediği Karşıyaka Pump Track Yarışı'nda herkese anı madalyası verilirken, dereceye girenlere ise kupaları takdim edildi. Yarışmanın startını veren Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İlçemizin spor kenti kimliğine güç katan sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Her yaştan vatandaşa spor yaptırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin spor kenti kimliğine katkı sunacak bir organizasyona daha imza attı. Bisiklet ve macera tutkunları, Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru'nda düzenlenen Karşıyaka Pump Track Yarışı'nda bir araya geldi. Ünsal'ın startını verdiği yarışa; Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Hitit, bürokratlar ve sporseverler katıldı.

Sunuculuğunu eski dağ bisikleti sporcusu ve dağ bisikleti yarışları organizatörü Gökmen Binici'nin yaptığı yarışma öncesi sporcular yaklaşık bir buçuk saat boyunca antrenman yaptı. 14 yaş ve üzeri lisanslı sporcuların yanı sıra ailelerinin izin belgesiyle katılan küçük sporcuların da yer aldığı organizasyonda toplam 60 yarışmacı pedal çevirdi.

Ünsal, yarışma sonunda tüm katılımcılara anı madalyası takdim ederken; kadınlar ve erkekler genel klasmanda dereceye giren ilk üç isme kupalarını verdi.

"Bisikletin, sporun ve sporcunun kenti"

Ünsal, "Karşıyaka'nın enerjisini ve spor kültürünü yansıtan bu etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bisiklet Karşıyaka'da yalnızca bir spor aracı değil; aynı zamanda sağlıklı yaşamın, çevre bilincinin ve ulaşımın da önemli bir parçası. Gençlerin spor yapmasını teşvik etmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikle vatandaşlarımıza da bisiklet kullanımını özendirmeyi istedik. Bugün burada emek veren herkese ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve ilçemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Advertisement
