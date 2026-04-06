Karşıyaka Pump Track Yarışı'nda 60 Sporcu Birincilik İçin Pedal Çevirdi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 60 sporseverin katılımıyla düzenlediği Karşıyaka Pump Track Yarışı'nda herkese anı madalyası verilirken, dereceye girenlere ise kupaları takdim edildi. Yarışmanın startını veren Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İlçemizin spor kenti kimliğine güç katan sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Her yaştan vatandaşa spor yaptırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilçenin spor kenti kimliğine katkı sunacak bir organizasyona daha imza attı. Bisiklet ve macera tutkunları, Zeynep Aslan Pump Track Bisiklet Parkuru'nda düzenlenen Karşıyaka Pump Track Yarışı'nda bir araya geldi. Ünsal'ın startını verdiği yarışa; Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Hitit, bürokratlar ve sporseverler katıldı.

Sunuculuğunu eski dağ bisikleti sporcusu ve dağ bisikleti yarışları organizatörü Gökmen Binici'nin yaptığı yarışma öncesi sporcular yaklaşık bir buçuk saat boyunca antrenman yaptı. 14 yaş ve üzeri lisanslı sporcuların yanı sıra ailelerinin izin belgesiyle katılan küçük sporcuların da yer aldığı organizasyonda toplam 60 yarışmacı pedal çevirdi.

Ünsal, yarışma sonunda tüm katılımcılara anı madalyası takdim ederken; kadınlar ve erkekler genel klasmanda dereceye giren ilk üç isme kupalarını verdi.

"Bisikletin, sporun ve sporcunun kenti"

Ünsal, "Karşıyaka'nın enerjisini ve spor kültürünü yansıtan bu etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bisiklet Karşıyaka'da yalnızca bir spor aracı değil; aynı zamanda sağlıklı yaşamın, çevre bilincinin ve ulaşımın da önemli bir parçası. Gençlerin spor yapmasını teşvik etmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikle vatandaşlarımıza da bisiklet kullanımını özendirmeyi istedik. Bugün burada emek veren herkese ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve ilçemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.