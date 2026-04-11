İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun Yapımı İçin Çalışmaları Hızlandırdı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun Yapımı İçin Çalışmaları Hızlandırdı

11.04.2026 11:39
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun yapımını hızlandırmak için proje mimarı ve eski başkanla bir araya geldi. Proje detayları ve yol haritası belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun yapımını hızlandırmak için proje mimarı Bahadır Kul ve eski Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'le toplantı yaptı. Toplantıda, 30 Mart'ta Gençlik Spor Bakanlığı'yla imzalanan protokol doğrultusunda projenin detayları görüşülerek yol haritası belirlendi ve stadyumun en hızlı şekilde tamamlanması için adımlar kararlaştırıldı.

Tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılacak stadyum, yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli olacak. Mimar Bahadır Kul, stadyumun arazi büyüklüğü nedeniyle oturmalı 15.000, ayakta seyircili kapasitesiyle 20.000 seyirci alabilecek şekilde tasarlanabileceğini, tribünlerin tek kat ve sahaya yakın olacağını belirtti. Azat Yeşil ise projede gecikmeler olabileceğini, ancak sonunda yeni nesil bir stadyumun ortaya çıkacağını, alt kısmının otopark ve ticari alan olarak kullanılacağını ifade etti. Projenin güncellenmesinden sonra ihale süreci bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Karşıyaka, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun Yapımı İçin Çalışmaları Hızlandırdı - Son Dakika

