Kartal Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulu Başladı

Kartal Belediyesi, genç nesillerin sporla buluşması için 2024-2025 Kış Spor Okulu'nu başlattı. Ücretsiz olarak sunulan okulda basketbol, futbol, masa tenisi, voleybol ve atletizm branşlarında eğitim verilecek. 6-14 yaş arası çocuklara hizmet veren okul, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

23.10.2024 10:58  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin genç nesillerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği 2024-2025 Kış Spor Okulu, başladı. Okul, basketbol, futbol, masa tenisi, voleybol ve atletizm branşlarında eğitim verecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını ve hayatlarında spora daha fazla alan yaratmalarını sağlamak amacı ile "Spora Adım At Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla devam ettirdiği ücretsiz Kış Spor Okulu, 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklara hizmet veriyor. Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, alanında uzman spor eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, tenis, basketbol, cimnastik, voleybol, masa tenisi ve futbol branşlarında düzenleniyor. Kartal Belediyesi, ücretsiz eğitimlerle sporun yaygınlaşmasını ve çocukların sağlıklı bir yaşam tarzına yönelmelerini amaçlıyor.

"Sağlıklı bir toplum, sporla mümkündür"

Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin sporcu nesiller yetiştirmesinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kartal Belediyesi olarak, sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri. Spor, yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişim için de son derece önemlidir. Bugün, basketboldan futbola, tenis ve voleyboldan cimnastiğe kadar altı farklı branşta sunacağımız eğitimlerle, çocuklarımızın bu alanlarda yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Bu yıl, Kış Spor Okulumuza yapılan başvuruların rekor seviyelere ulaşmış olması bizleri son derece mutlu etti. Biz gençlerimizin, ilgi alanlarını desteklemek ve spor kültürünü daha da yaymak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Spor eğitimi, sadece yeteneklerin gelişmesiyle kalmaz; aynı zamanda takım ruhunu, paylaşımı, dayanışmayı ve azmi öğretir. Çocuklarımız burada sadece bir spor dalında değil, hayatın her alanında başarı için gerekli olan değerleri de öğrenecekler. Disiplin, özveri ve birlikte çalışmanın getirdiği güç, sporun en önemli kazanımlarından biridir. Bu fırsatları sunabilmek için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak, siz değerli ailelerimizin ve çocuklarımızın bu tür etkinliklere katılımını her zaman destekleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir toplum, sporla mümkündür."

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Yönetim, Basketbol, Atletizm, Voleybol, Futbol, Güncel, Yaşam, Tenis, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:20:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.