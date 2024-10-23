Kartal Belediyesi 2024-2025 Kış Spor Okulu Başladı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin genç nesillerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği 2024-2025 Kış Spor Okulu, başladı. Okul, basketbol, futbol, masa tenisi, voleybol ve atletizm branşlarında eğitim verecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını ve hayatlarında spora daha fazla alan yaratmalarını sağlamak amacı ile "Spora Adım At Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla devam ettirdiği ücretsiz Kış Spor Okulu, 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklara hizmet veriyor. Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, alanında uzman spor eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, tenis, basketbol, cimnastik, voleybol, masa tenisi ve futbol branşlarında düzenleniyor. Kartal Belediyesi, ücretsiz eğitimlerle sporun yaygınlaşmasını ve çocukların sağlıklı bir yaşam tarzına yönelmelerini amaçlıyor.

"Sağlıklı bir toplum, sporla mümkündür"

Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin sporcu nesiller yetiştirmesinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kartal Belediyesi olarak, sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri. Spor, yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişim için de son derece önemlidir. Bugün, basketboldan futbola, tenis ve voleyboldan cimnastiğe kadar altı farklı branşta sunacağımız eğitimlerle, çocuklarımızın bu alanlarda yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Bu yıl, Kış Spor Okulumuza yapılan başvuruların rekor seviyelere ulaşmış olması bizleri son derece mutlu etti. Biz gençlerimizin, ilgi alanlarını desteklemek ve spor kültürünü daha da yaymak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Spor eğitimi, sadece yeteneklerin gelişmesiyle kalmaz; aynı zamanda takım ruhunu, paylaşımı, dayanışmayı ve azmi öğretir. Çocuklarımız burada sadece bir spor dalında değil, hayatın her alanında başarı için gerekli olan değerleri de öğrenecekler. Disiplin, özveri ve birlikte çalışmanın getirdiği güç, sporun en önemli kazanımlarından biridir. Bu fırsatları sunabilmek için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak, siz değerli ailelerimizin ve çocuklarımızın bu tür etkinliklere katılımını her zaman destekleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir toplum, sporla mümkündür."