Kartal Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuklara Tiyatro Keyfi Sunuyor

Güncel

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında mahallelerde bir dizi etkinliğin yanı sıra 5 farklı tiyatro oyununu da çocuklarla buluşturacak.

23 Nisan coşkusunu bu yıl da ilçeye yaymak için etkinlik programı düzenleyen Kartal Belediyesi'nin girişimiyle, Yalı-Yunus-Topselvi, Hürriyet, Uğur Mumcu, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri'nde çocuk tiyatro oyunları sahnelenecek.

Kısa bir süre önce açılan Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'nde "Afacan ile Prenses" oyunu sahnelenecek. Hürriyet Kültür Merkezi'nde "Bal Arısı Yaban Arısı" oyunu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde "Sev Dünyayı " oyunu, Yakacık Kültür Merkezi'nde "Sevimli Penguenler" oyunu ve Soğanlık Kültür Merkezi'nde ise "Sincabın Kayıp Günlüğü" sahnelenecek. Tüm merkezlerde oyunlar, saat 15.00'te başlayacak.

Hem etkinliklere hem de tiyatro oyunlarına tüm çocukları davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da Kartal'da büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı Kartallı tüm çocuklarımızla birlikte kutlamak üzere hem Mahalle Şenliklerimize hem de tiyatro oyunlarına davet ediyorum" dedi.