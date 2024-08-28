Kartal Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Büyük Zafer'in 102'nci yılını etkinliklerle kutlayacak. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu kutlu günün gururunu hep birlikte yaşamak amacıyla tüm komşularımı, öncelikle saat 20.00'de Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüşümüze, sonrasında ise Kartal Meydanı'nda devam edecek olan kutlamalara davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar ilk olarak Meydan'daki Atatürk Anıtı önüne, protokolün çelenk sunması ile başlayacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı Kazım Meydanı'nda toplanan komşuları ile birlikte Kortej Yürüyüşü'nü gerçekleştirerek etkinliklerin yapılacağı meydana kadar ilerleyecek. Meydanda 30 Ağustos Zafer Kutlaması için toplanan vatandaşlar, bando eşliğinde çalınan marşlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. Kutlama etkinliklerinin devamında ise 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında 9 ülkeden ilçeye gelen, 17 halk oyunu grubu ve 550 sanatçıdan oluşan halk oyunları ekibi sahne alacak.

Başkan Gökhan Yüksel'den davet

Başkan Gökhan Yüksel, "Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarının aziz hatırasını şükranla, minnetle anmak ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu kutlu günün gururunu hep birlikte yaşamak amacıyla tüm komşularımı, öncelikle saat 20.00'de Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüşümüze, sonrasında ise Kartal Meydanı'nda devam edecek olan kutlamalara davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.