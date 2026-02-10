Kartal Belediyesi, Eski Başkan Arif Dağlar'ı Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal Belediyesi, Eski Başkan Arif Dağlar'ı Andı

10.02.2026 16:00  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, merhum eski belediye başkanı Arif Dağlar'ı vefatının 6. yılında Soğanlık Mezarlığı'nda düzenlenen törenle andı. Programa katılanlar arasında belediye başkanı, Dağlar ailesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yer aldı.

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 2004–2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan merhum Arif Dağlar'ı, vefatının 6'ncı yılında Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Kartal Belediyesi, Arif Dağlar'ı mezarı başında düzenlediği törenle andı. Programa; Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dağlar ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Kartal İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Önder Karakelle ve yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi temsilcileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları katıldı. Törende Hoca Vedat Özbaş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından merhum Arif Dağlar için dualar okundu. Katılımcılar, törende Dağlar'ın kabrine karanfiller bırakarak dua etti.

"Yerellik, siyasetin ötesinde bir bağdır"

Başkan Gökhan Yüksel, Arif Dağlar ile mahalle ve komşuluk bağlarının bulunduğunu belirterek, yerel yönetimlerde vefa duygusunun önemine dikkat çekti. Başkan Yüksel, "Rahmetli Arif Dağlar, benim mahallemde komşumdu. Yerellik, siyasetin ötesinde bir bağdır. Döneminde Kartal için attığı adımlar ve iyi niyetli çabalarıyla ilçemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz. Beş yıllık görev süresi boyunca ilçemize kattıkları için kendisine teşekkür ediyoruz. Elbette yapılan her iş her zaman herkesin beklentisini karşılamayabilir; ancak gayreti ve iyi niyetiyle hizmet etmeye çalışan bir başkanımızı anmak için buradayız. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum" diye konuştu.

Arif Dağlar kimdir?

1 Ocak 1954'te Bayburt'ta doğan Arif Dağlar, ilkokul eğitimini burada tamamladı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1997–2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.'de Genel Müdürlük yapan Dağlar, 2004 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı seçildi ve 2009'a kadar görev yaptı. Başkanlığı döneminde ilçede birçok altyapı ve sosyal projeye imza atan Dağlar, uzun süren sağlık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Arif Dağlar, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Eski Başkan Arif Dağlar'ı Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü Ordu’dan tekne almak için gelmiş Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti Avustralya’yı karıştırdı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:16:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi, Eski Başkan Arif Dağlar'ı Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.