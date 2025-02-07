Kartal Belediyesi, Depremin İkinci Yılında Sessiz Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Depremin İkinci Yılında Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Kartal Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenleri anmak için sessiz yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, acıların unutulmaması ve deprem gerçeğinin önemine dikkat çekti.

07.02.2025 10:57
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında depremde yaşamını yitirenlerin anısına sessiz yürüyüş düzenledi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ikinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlar için yüzlerce kişinin katılımıyla Kartal'da sessiz yürüyüş yapıldı.

Kartal Meydanı'ndan başlayarak Ankara Caddesi boyunca süren sessiz yürüyüşe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri, Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekibi gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Katılımcılar, sessizlik içinde yürüyerek hayatını kaybedenleri andı. Yürüyüş sonunda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kartal Belediyesi tarafından kurulan ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı sergi alanına geçildi.

Başkan Yüksel, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın acılarının unutulmaması gerektiğini ve depremin siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı. Yüksel, şunları kaydetti:

"Acımız hala taze, yüreğimizde derin yaralar var"

"Bugün burada, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi derinden sarsan büyük depremin ikinci yılında, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için toplandık. Acımız hala taze, yüreğimizde derin yaralar var. Kaybettiğimiz her bir canımızı rahmetle ve saygıyla anıyor, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu acı, hepimizin ortak acısıdır. Deprem, yalnızca binaları değil, umutları, hayalleri ve sevdiklerimizi de bizden aldı. Bugün burada bir araya gelerek kaybettiklerimizi unutmamak, onların anılarını yaşatmak ve böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sessiz yürüyüşümüz, aslında çok güçlü bir çığlıktır. Deprem gerçeğini asla göz ardı edemeyiz, önlem almak zorundayız. Kartal Belediyesi olarak, bu büyük felaketin hemen ardından bölgeye desteğimizi ulaştırdık. Arama kurtarma ekiplerimiz, gönüllülerimiz, belediye çalışanlarımız ve tüm halkımızla birlikte dayanışma içinde olduk. Bugün de deprem gerçeğini unutturmamak ve gerekli adımların atılması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Bu konuda hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmek, yapı stokumuzu gözden geçirmek, halkımızı bilinçlendirmek ve afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Göstermelik değil, kalıcı ve etkili çözümler üretmek zorundayız. Bilimin ve aklın rehberliğinde, ortak akılla hareket etmeliyiz. Bugün burada, dayanışmanın ve umudun simgesi olarak toplandık. Kaybettiklerimizin anısını yaşatacak, onların bize bıraktığı dersleri asla unutmayacağız. Hep birlikte, daha güvenli, daha dayanıklı bir Türkiye için çalışacağız."

Başkan Yüksel, konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmaların ardından lokma dağıtımı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Depremin İkinci Yılında Sessiz Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika

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