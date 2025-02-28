Kartal Belediyesi, Fırınları Denetledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Fırınları Denetledi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan öncesi fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri denetleyerek sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla hijyen koşullarını ve ruhsatları kontrol etti.

28.02.2025 17:23  Güncelleme: 18:19
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmesi için ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçedeki fırınlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, fırınların çalışma ve hijyen koşullarının yanı sıra işyerlerinin ruhsatlarını, vergi levhalarını ve sağlık raporlarını da inceledi. Zabıta ekipleri, vatandaşların haklarını korumak amacıyla rutin olarak kontrollerine devam edeceklerini belirterek, esnafa hijyen ve kalite konularında da hatırlatmalarda bulundu.

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların şikayetlerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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