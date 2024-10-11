Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadelede Adım Attı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) hazırlık süreci kapsamında İstanbul Enerji A.Ş. ile "Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum" çalıştayı düzenledi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Çalıştayın, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile uyum sürecinde atılması gereken önemli adımlara kapı aralayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz" dedi.

Kartal Belediyesi, geçen mart ayında İstanbul Enerji A.Ş. ile imzaladığı SECAP sözleşmesi kapsamında iklim değişikliğine karşı alınması gereken önlemleri belirleyerek, ilçede karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik temiz enerji çalışmaları kapsamında bir adım daha ilerledi. Bu çerçevede, İstanbul Enerji A.Ş. ile "Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum" çalıştayı düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen çalıştay, Kartal Belediyesi Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Çalıştayda, sera gazı emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliği ile uyum süreçlerinde belediyelerin sorumlulukları ve izlenecek yollar ele alındı.

Çalıştaya Başkan Yüksel'in yanı sıra İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, İstanbul Enerji A.Ş. İklim Değişikliği ve Enerji Yönetim Şefi Savaş Alkan, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Kurtarır, Uzman Şehir ve Bölge Plancısı Gizem Baydı, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kent konseyi, akademisyenler ve diğer sektör gruplarının temsilcileri katıldı.

Başkan Yüksel, çalıştayın açılış konuşmasında Kartal Belediyesi'nin iklim değişikliği ve emisyon azaltımı konusundaki kararlılığını vurguladı. Yüksel, Kartal Belediyesi'nin İstanbul Enerji A.Ş. ile yürüttüğü iş birliğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İklim mücadelesinde sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız"

"31 Mart'tan önce İstanbul Enerji A.Ş. ile adımını attığımız SECAP projesinde bugün bu noktaya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalıştayın, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile uyum sürecinde atılması gereken önemli adımlara kapı aralayacağına inanıyorum. Kartal Belediyesi olarak, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu söylemek istiyorum."

Kartal'ın iklim değişikliğine karşı dayanıklı ve uyumlu bir kent haline getirilmesi ve enerji verimliliği artırılarak ilçedeki sera gazı oluşumunun azaltılması amacıyla yürütülen SECAP kapsamında İstanbul Enerji A.Ş. ile daha çok fazla proje ve çalışma gerçekleştireceklerinin sinyalini veren Yüksel, tüm katılımcılara ve katkı sağlayanlara bu önemli projeye destek oldukları için teşekkür etti.

Sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı sunumu ve ekip çalışmaları

Başkan Yüksel'in ardından sözü alan İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın, SECAP ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yalçın, sunumunda, SECAP'ın temel hedeflerinin; enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıma sokmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak olduğunu belirtti. Kartal Belediyesi'nin söz konusu plan çerçevesinde attığı adımlar ve gelecek projeler de detaylandırıldı. Sunumun ardından her masada oluşturulan çalışma grupları, sera gazı emisyonu azaltımı ve iklim değişikliği uyumu konusunda beyin fırtınası yaptı. Çalışma ekiplerinde yer alan katılımcılar, enerji verimliliği, atık yönetimi, yeşil alanların artırılması ve toplumsal farkındalık gibi konulara yoğunlaşarak çözüm önerileri geliştirdi. Katılımcılar, fikirlerini sunarak ortak bir strateji oluşturmak için etkinlik boyunca çalıştı. Her bir masada farklı uzmanlık alanlarından gelen katılımcıların yer aldığı bu ekipler, farklı bakış açılarını harmanlayarak iklim mücadelesine ilişkin yaratıcı çözümler üretmeye odaklandı.

Geleceğe yönelik adımlar ve çalıştayın sonuçları

Çalıştayın sonunda, her masadaki ekip tarafından geliştirilen fikirler ve çözüm önerileri genel oturumda sunuldu. Katılımcılar, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede yapılacak somut adımlar konusunda ortak bir karara varmaya çalıştı. Tartışmaların ardından çıkan sonuçlar, İstanbul Enerji A.Ş. ekipleri ile paylaşıldı. Özellikle enerji tüketimini azaltmaya yönelik projeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha aktif kullanımı ve belediyeler düzeyinde iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalığı artırıcı eğitim ve etkinlikler üzerinde duruldu.