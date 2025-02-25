Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü 6-0'lık Galibiyetle Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü 6-0'lık Galibiyetle Şampiyonluk Hedefliyor

Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Kulüp Başkanı Kemal Alpay, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de takıma destek verdiklerini ifade etti.

25.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:33
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(İSTANBUL)- Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Şampiyonluğu elde eden ve Avrupa'da ülkeyi temsil eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çerkezköy Belediyesi 100. Yıl Stadı'nda Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstünlük kuran Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, maçtan 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kemal Alpay, "Hedefimiz şampiyonluk. Yakacık Stadı'nda oynanacak müsabaka için tüm Kartallı vatandaşları desteğe davet ediyoruz" dedi.

"Elde ettikleri başarıdan dolayı tüm ekibi kutluyorum"

İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü tebrik eden Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de "İşitme Engelliler Spor Kulübümüzün başarısından dolayı gururlandık, çok mutlu ettiler bizli. Elde ettikleri başarıdan dolayı tüm ekibi kutluyorum. Kartal Belediyesi olarak Kartal'da yaşayan tüm engelli komşularımızın yanında olmaya, onların taleplerini yerine getirmeye ve sorunlarını çözmek için her türlü desteği sağlamaya da devam edeceğimizin mesajını bu vesile ile de bir kez daha vermiş olalım" diye konuştu.

Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, 2 Mart Pazar günü saat 13.00'te Yakacık Stadı'nda Avcılar SSK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü 6-0'lık Galibiyetle Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika

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