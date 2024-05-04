Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencilerine trafik ve ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencilerine trafik ve ilk yardım eğitimi verdi

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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 1-5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencilerine trafik ve ilk yardım eğitimi verdi. Eğitimler, Kartal Belediyesi'nin Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirildi.

04.05.2024 11:00  Güncelleme: 11:35
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 1-5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencilerine ilk yardımın ve trafik kurallarının önemini anlatan eğitim verdi. Öğrenciler eğitimlerini, Kartal Belediyesi'nin yakın zamanda hizmete açtığı Trafik Eğitim Parkı'nda aldı.

1-5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası'nda verilen eğitimlerde, Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencileri, Kartal Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Sevil Hallaç ve Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu Aslı Karaarslan Öztürk'ten eğitim aldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker ile kreş öğretmenleri, öğrencileri yalnız bırakmadı.

İlk yardım seminerinde öğrenciler, 112 Acil Servis'in  nasıl aranması gerektiğini, basit ve ufak kazalarda nasıl davranmaları gerektiğini ve solunum yolu tıkanıklığında dikkat etmeleri gereken hususları dinledi.

Ufak yaralanmalarda bölgeyi temizleyerek yara bandı yapıştırmayı öğrenen öğrenciler, kendi başlarına gelen küçük yaralanmaları ve annelerinin kendilerine uyguladıkları ilk yardım adımlarını anlattı.

DİREKSİYON BAŞINDA TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENDİLER

İlk yardım eğitiminin ardından trafik kurallarına uygun olarak durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uygulanması gereken manevra kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları ile trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotlarının neler olduğu uzman eğitmen tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından Trafik Parkı Sorumlusu Aslı Karaarslan Öztürk ve trafik polisleri eşliğinde trafik parkuruna inen çocuklar, Trafik Eğitim Parkı parkurunda akülü araçları kullandı.

Çocuklar araçları trafik, işaret ve levhalarına uygun olarak kullanmayı, yaya geçitlerinde doğru yürüme kurallarını, trafik lamba ve işaretlerini takip etmeyi, yol çizgileri ile ışıklı ve sesli cihazlarda bulunan butonları kullanmayı, iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini ve trafikte geçiş öncelikleri gibi bilgileri de eğitim kapsamında pratik etme şansı yakaladı.

Trafikte karşılaşılan olumsuz durumlarda çocukların neler yapmaları gerektiği, minyatür trafik işaret ve levhaları, yaya geçitleri ve trafik lambaları ile öğretildi.

Etkinliğin sonunda çocuklara küçük ilk yardım kitleri dağıtıldı.

"ŞİMDİYE KADAR 5 BİNE YAKIN KARDEŞİMİZE EĞİTİM VERDİK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün 1-5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında minik kardeşlerimiz, yakın zamanda Yalı Mahallesi'nde görkemli bir törenle açılışını yaptığımız Trafik Eğitim Parkı'ndaydı. Kartal'da 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı sırasıyla ilk yardımın ve trafik kurallarının ABC'sini öğrenmeleri amacıyla profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde burada ağırlıyoruz. Şimdiye kadar 5 bine yakın kardeşimize eğitim verdik. Çocuklarımızın erken yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olmaları için ücretsiz eğitimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencilerine trafik ve ilk yardım eğitimi verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Sabiha Bengütaş Kreşi öğrencilerine trafik ve ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika

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