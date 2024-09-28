Kartal Belediyesi Mahallemi Dinliyorum Buluşmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Mahallemi Dinliyorum Buluşmalarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Mahallemi Dinliyorum Buluşmalarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi, 2024-2029 Stratejik Planı çerçevesinde düzenlediği Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşmaları'nın sonuncusunu Atalar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda vatandaşlar, belediye hizmetlerine ilişkin önerilerini paylaştı.

28.09.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin 2024-2029 Stratejik Plan çerçevesinde ilçenin 20 mahallesinde gerçekleştirdiği Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşmaları'nın sonuncusu, Atalar Mahallesi'nde yapıldı. Mahalle sakinlerinin Kartal'ın geleceğine ilişkin önerilerini dinlemek ve beş yıllık yol haritasını birlikte şekillendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi'nin Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşmaları'nın son adresi Atalar Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e buluşmada Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri eşlik etti. Kartal'ın 20 mahallesini kapsayan bu toplantılar, 2024-2029 Stratejik Plan'ının temel taşlarını halkla birlikte atılmasını hedefliyor.

Etkinliğin dikkati çeken unsurlarından biri, vatandaşların sorularını iletmeden önce, büyük bir ekranda paylaşılan QR kod ile Kartal Belediyesi'nin hizmetlerine ilişkin kısa bir ankete katılmaları oldu. Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi'nin yönettiği oturumda, dijital anket ile belediye hizmetlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Mahalle sakinleri Başkan Yüksel'e soru sordu

Mahalle sakinleri, anketin ardından mikrofonu devralarak Başkan Yüksel'e doğrudan sorularını iletme fırsatı buldu. Her yaştan ve farklı kesimlerden mahalleliler, görüşlerini özgürce dile getirirken, Başkan Yüksel de yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşların sorularını dinleyen Yüksel, sorulara detaylı yanıtlar vererek halkı bilgilendirdi.

Kartal Belediyesi'nin mahalle halkıyla birebir temas kurduğu bu toplantılar, şeffaf belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak öne çıkarken, vatandaşların da yerel yönetime katılımını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Mahallemi Dinliyorum Buluşmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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