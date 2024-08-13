Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Buluşması Düzenlendi

Kartal Belediyesi'nin 'Mahallemi Dinliyorum' toplantılarından biri olan 'Komşu Buluşmaları', Soğanlık Orta Mahalle'de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, vatandaşların görüşlerini dinledi.

13.08.2024 10:45  Güncelleme: 11:00
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'nin 'Mahallemi Dinliyorum' buluşması, Soğanlık Orta Mahalle'de düzenlendi. Toplantıya vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi'nin 'Mahallemi Dinliyorum' toplantılarının ikinci serisi, 'Komşu Buluşmaları' adıyla devam ediyor. Stratejik plan çalışmalarını vatandaşların görüşlerine ve önerilerine açan Belediye, 'Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları'nın 3'üncüsünü, Soğanlık Orta Mahallesi'nde düzenledi. İlçenin 20 mahallesinde yapılması planlanan buluşmanın son olarak düzenlenen toplantısına, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Hayrettin Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları kaydetti:

"Geçen ay ve bu ay itibariyle 5 yıllık stratejik plan kapsamında mahallelerde buluşmalar gerçekleştiriyor, mikrofonu komşularımıza bırakıyoruz. Vatandaşımızın aklına gelen sorun, öneri, talep ve isteğini iletmesini istiyoruz. Bu toplantılardan mahallelerdeki ana eksiklikleri birlikte bulmak ve yeni dönemde önümüze koymakla alakalı önemli tespitleri bekliyoruz. Örnek vermek gerekirse Soğanlık Orta Mahalle'deki Pazar günü kurulan semt pazarını yeni dönemde nasıl daha iyi bir alana taşıyabileceğiz, bunların sohbetini yapmış olacağız. Makro konumuz kentsel dönüşüm. Riskli binaların dönüşümü ile alakalı toplulaştırma, sitelerin dönüşümü, bürokrasideki adımlar…

"Planımız tamamlandı, bunu 40 yıl sonra çözmek de bize nasip oldu"

Makro konularımızdan bir diğeri mahallemizdeki semt pazarı. Mahallemiz bir çıkmaz sokak. O çıkmaz sokağın arka tarafında uzun zamandır bekleyen bir plan vardı. O planları tamamladık. Tamamlanan plandan sonra arkada artık E5 tarafına doğru mahallemiz açılmış olacak. Bu çıkmaz sokaktan beraber kurtulmuş olacağız. Orda yaklaşık 10 dönümün üzerinde alanda hem okul, hem park, hem ibadethane 3 ayrı alana ayrılmış şekilde planımız onaylandı. Dolaysıyla oradaki yaşam alanının içerisinde haftada bir günlük kurulacak pazar alanını da dahil etmek ile ilgili bir çalışmamız olacak. Hem nefes alacağımız bir yaşam alanı, hem de haftanın bir günü semt pazarı olarak feragat edeceğimiz bir alana sahip olduğumuzda Pazar günü yaşadığımız krizi belki de hiç yaşamayacağız, çünkü ilk defa bir alan kazanmış olduk. Bu planları 40 yıl sonra çözmek de bize nasip oldu. Yeni dönemde sadece Soğanlık Orta Mahallemiz ile ilgili değil, Kartal'ın birçok noktasında Kartal'ın gelişimi ile ilgili attığımız, atacağımız adımlar olacak."

QR kod ile belediyenin hizmetleri ölçüldü

Belediye Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi'nin yönettiği buluşmada vatandaşların soruları alınmadan önce büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Belediye'nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı.

Etkinlikte daha sonra mikrofonları devralan vatandaşlar, sorularını ve fikirlerini belirtti.Vatandaşlar sorularını iletirken, başkan yardımcıları da notlarını alarak sorulara cevap verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Buluşması Düzenlendi - Son Dakika

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