Kartal Belediyesi, Modern Tarım Konferansı Düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Modern Tarım Konferansı Düzenledi

Kartal Belediyesi, 'Kartal Talks' adlı konferansta, dijital ve topraksız tarım konularını ele aldı. ION Akademi ve Uptechlabs kurucularının konuşmacı olduğu etkinlikte, tarım 4.0 ve su kaynaklarının verimli kullanımı gündeme geldi.

03.02.2025 16:04
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, sektörün önde gelen isimlerine ilham vermek ve bilgi aktarımı sağlamak amacıyla, 'Kartal Talks' adıyla, modern tarım yöntemleri ve teknolojilerinin ele alındığı bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi Makina Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleşen konferansa, çok sayıda birim müdürü ve vatandaş katıldı. ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy ve Uptechlabs Kurucusu Mert Kalaycı'nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, dijital ve topraksız tarım konuşuldu. Konuşmacı Ali Rıza Ersoy, dijital tarım konusunu ele alırken, Mert Kalaycı ise topraksız tarım ile ilgili bilgi ve tecrübelerini aktardı. Katılımcılar, merak ettikleri soruları konferans boyunca konuşmacılara yönlendirdi.

"Endüstri ve tarım 4.0 geleceği şekillendiriyor"

Konferansın ilk konuşmacısı olan ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, dijital tarımın dünü, bugünü ve geleceği hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Ersoy, konuşmasının başında tarım ve endüstri devriminin tarihini ele aldı. İnsanlığın endüstri devrimi ile seri üretime geçtiğini belirten Ersoy, bunun toplumsal alanda büyük refah ortamını sağladığını söyledi.

Şimdi insanlığın, endüstri devrimindeki teknolojiyi, tarım sektöründe de uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Ersoy, tarım 4.0 kavramının bugünü ve geleceği şekillendirdiğini kaydetti. Yapay zeka, yeni yazılımlar ve yeni üretilen teknoloji sayesinde dünyada tarımın geleceğini şekillendirecek en önemli unsurların olacağını belirtti.

Konferansın devamında, Uptechlabs kurucusu Mert Kalaycı ise topraksız tarım hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Mert Kalaycı, topraksız tarımın, dünyada su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği bu dönemde, geleceğin en önemli tarım araçlarından biri olacağını ifade etti.

Konferans sonunda, katılımcılar merak ettikleri soruları konuşmacılara yönlendirdi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Konferans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Modern Tarım Konferansı Düzenledi - Son Dakika

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