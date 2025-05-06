Kartal Belediyesi Muhtarlar Toplantısı'nda Kentsel Dönüşüm ve Afet Hazırlıkları Ele Alındı

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Muhtarlar Toplantısı'nın 165'incisini belediyesi hizmet binasında düzenlendi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yönetiminde gerçekleşen toplantıda, mahallelerde yaşanan sorunlar, devam eden projeler ve çevresel çalışmalar ele alındı. Ayrıca kentsel dönüşüm ve imar planları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Muhtarlar Toplantısı'nın 165'incisine, Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve tüm mahalle muhtarları katıldı.

"Dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, hayat kurtarmaktır"

Başkan Yüksel, 2019 yılından bu yana devam eden geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, "En büyük gündemimiz kendisini 23 Nisan'da hatırlattı. Deprem gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu konuda bekleme şansımız yok. Kartal Belediyesi olarak halkın can güvenliği için bazı radikal adımlar attık. Bugüne kadar 6 binin üzerinde riskli binayı yıkarak 34 binden fazla bağımsız bölümü dönüştürdük. Bu sayede 120 bine yakın komşumuzu güvenli konutlara kavuşturduk. Biz bu süreci yalnızca teknik bir iş olarak görmüyoruz. Dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, hayat kurtarmaktır" dedi.

Yüksel, vatandaşın can güvenliği için kararlılıkla adım attıklarını belirterek, sürecin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Toplantıda ele alınan bir diğer başlık ise Kuzey İmar Planları oldu. Plan ve Proje Müdürü Nurettin Canpolat ile Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora'nın teknik sunumları eşliğinde, planların hazırlık süreci ve hedefleri hakkında muhtarlar bilgilendirildi.

"Süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edeceğiz"

Başkan Yüksel, planların geçmişten gelen sorunları çözmek üzere hazırlandığını vurgulayarak, "2005 yılında masa başında yapılan planların uygulamada ciddi düzensizliklere yol açtığını gördük. Bu nedenle E-5'in kuzeyini ilgilendiren Kuzey Planları'nı İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte tek tek çalıştık. Vatandaş lehine çözümler üreterek, sorunlu alanlarda dönüşümün önünü açacak adımlar attık. Artık bu planlar askıya çıktı. Süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Yüksel ayrıca, vatandaşların detaylı bilgiye, Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nden ulaşabileceğini hatırlattı.

"Toplumumuzu da afetlere karşı hazırlıklı hale getiriyoruz"

Toplantıda, olası İstanbul depremine karşı hazırlıklar da gündeme geldi. Kartal Belediyesi'nin yalnızca yapı dönüşümüne değil, afet sonrası sürece de hazırlandığı belirtildi. Bu kapsamda Kartal Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi'nin AFAD'ın ağır seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamladığı ve İstanbul'daki ilk üç ekip arasına girdiği bilgisi paylaşıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, süreci yalnızca inşaat faaliyeti olarak değil, toplumsal dayanışma olarak gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece binaları yenilemiyoruz. Toplumumuzu da afetlere karşı hazırlıklı hale getiriyoruz. İTÜ ile geliştirdiğimiz teknolojilerle binaların dayanıklılığını daha hızlı ve güvenilir şekilde ölçüyoruz. Kartal Belediyesi olarak hem deprem öncesi hem deprem sonrasına hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Toplantının sonunda muhtarlar, mahalleleri ile ilgili konuşmak üzere söz aldı. Ardından mahalleleri ile ilgili problemlerin çözüme kavuşması için gösterilen emek ve hassasiyetin kendileri için memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.