Kartal Belediyesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nde Mezuniyet Coşkusu

23.05.2025 11:30  Güncelleme: 12:37
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Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, düzenlenen mezuniyet töreniyle okul öncesi eğitimlerini tamamladı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ederken, çocukların yeteneklerini sergilediği gösteriler ayakta alkışlandı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, okul öncesi eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu ülke büyük bir ülke, kimse umudunu kaybetmesin. Güzel işlerin her zaman olacağı bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi kreşlerindeki minikler, İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mezuniyet coşkusunu yaşadı. Törene, Kartal Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Veliler, çocuklarının gösterilerini izlerken gurur ve heyecanı bir arada yaşadı.

Kartal Belediyesi kreşlerinden mezun olan öğrenciler, Latin dansları, modern danslar, halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle sahne aldı. Göz dolduran bir gösteri sunan miniklerin, hem güldüren hem duygulandıran performansı salonu dolduran veliler ve izleyiciler tarafından ayakta alkışladı. Her biri kendi kreşinde hazırlanan gösterilerle sahneye çıkan çocuklar, yeteneklerini sergilerken velilerine de unutulmaz bir akşam yaşattı. Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşin mezuniyet töreni üç farklı oturumda yapıldı.

Mezun olan öğrenciler, bir alt sınıftaki arkadaşlarına sembolik olarak bayrak devri yaptı. Hem çocuklar arasında dayanışmayı simgeleyen hem de veliler için duygusal anlar yaratan bu sahne, gecenin en özel anlarından biri oldu.

"Bugün bir gurur günü"

Kep atma töreninden önce sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, salondaki duygusal havaya dikkat çekerek, "Burada çokça gözyaşı görüyorum. Işıkları açmayın, gizli kalsın. Böyle bir duygu… İnsan çocuğuyla, torunuyla, evladıyla gurur duyuyor. Bugün bir gurur günü. Bütün aileleri tebrik ediyorum. Bu duyguyu sonuna kadar hak ediyorsunuz" diye konuştu.

Konuşmasında toplumun eğitimle ilgili kaygılarına da değinen Yüksel, "Hepimiz çocuklarımızın en iyi okullarda eğitim almasını, iyi meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Bu konuyla ilgili üzerimize düşeni yapıyoruz. Kartal Belediyesi olarak onların ufkunu açmak için elimizden gelen çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim kadrosuna da teşekkür eden Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak okul öncesi eğitimde güçlü ve nitelikli bir model inşa ettiklerini belirterek, "Kartal'da minik yürekleri hem bilgiyle hem de Atatürk ilke ve inkılaplarıyla hayata hazırlıyoruz. Bu yıl yaklaşık 300 çocuğumuz mezun oldu. Kartal'da temellerini attığımız bu kreş modeli, bugün Türkiye genelinde örnek alınıyor. Yaklaşık 110 büyükşehirde benzer kreşler açıldı. Bu ülke büyük bir ülke; kimse umudunu kaybetmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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