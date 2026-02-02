Kartal'da Kahkaha Dolu Gece: "Altı Kişiye Pijama" Sahnelendi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverleri Soğanlık Kültür Merkezi'nde ağırladı. "Altı Kişiye Pijama" adlı komedi türündeki oyun, temposu ve sürprizlerle ilerleyen kurgusuyla izleyicileri kahkahaya boğdu.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde yetişkinlere yönelik olarak sahnelenen ve iki perdeden oluşan "Altı Kişiye Pijama" oyunu; temposu yüksek anlatımı, şaşırtıcı kurgusu ve sahne enerjisiyle izleyicinin ilgisini baştan sona canlı tuttu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik, ilçeli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Yanlış anlaşılmalarla örülü bir salon güldürüsü

Fransız yazar Marc Camoletti'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Murat Ergür'ün üstlendiği oyun; ev ortamında geçen, yanlış anlaşılmalarla giderek karmaşıklaşan ilişkiler ağı üzerine kurulu bir salon güldürüsü olarak sahnelendi. Gizli ilişkiler, rol değişimleri ve beklenmedik ziyaretçilerle gelişen olaylar zinciri ise oyunun temposunu yüksek tuttu.

Kartal Belediyesi ile Sibe Prodüksiyon iş birliğiyle sahnelenen oyun, dünya çapında tanınan bir eser olma özelliği taşıyor. 1985 yılında Paris Theatre Michel'de prömiyer yapan, Londra'da "Don't Dress For Dinner" adıyla uzun yıllar kapalı gişe sahnelenen yapım, uluslararası başarısını Kartal sahnesinde de sürdürdü.

Oyunda; Buket Dereoğlu, Mert Asutay, Murat Ergür, Ececan Gümeci, Elif Çapkın ve Murat Turhan rol aldı. Yapımcılığını Kurtuluş Taşçı'nın üstlendiği yapım, oyuncular arasındaki uyum ve sahne temposuyla izleyicilerden beğeni topladı.

Protokolden sanata destek mesajı

Geceye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön katılırken, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Meclis Üyesi Sadettin Topal da oyunu izlemeye gelenler arasında yer aldı.

Özgön, ekibe teşekkür ederek, "Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun izledik. Ayrıca yönetmenimizi de tebrik ediyorum. Kartal Belediyesi olarak Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya gayret gösterdik, bundan sonra da bu gayretimiz devam edecek" dedi.

Özgön, Başkan Yüksel adına oyuncu Mert Asutay'a tüm oyuncuları temsilen Kartal heykelciği takdim etti.

Asutay ise Yüksel'e sevgi ve saygılarını iletirken, Kartal seyircisine oyunlarına gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.