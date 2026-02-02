Kartal'da Kahkaha Dolu Gece: "Altı Kişiye Pijama" Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal'da Kahkaha Dolu Gece: "Altı Kişiye Pijama" Sahnelendi

02.02.2026 16:50  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, Soğanlık Kültür Merkezi'nde 'Altı Kişiye Pijama' adlı komedi tiyatro oyununu sahneleyerek izleyicilere eğlenceli bir akşam sunuyor. Yüksek temposu ve sürpriz kurgusuyla dikkat çeken oyun, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverleri Soğanlık Kültür Merkezi'nde ağırladı. "Altı Kişiye Pijama" adlı komedi türündeki oyun, temposu ve sürprizlerle ilerleyen kurgusuyla izleyicileri kahkahaya boğdu.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde yetişkinlere yönelik olarak sahnelenen ve iki perdeden oluşan "Altı Kişiye Pijama" oyunu; temposu yüksek anlatımı, şaşırtıcı kurgusu ve sahne enerjisiyle izleyicinin ilgisini baştan sona canlı tuttu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik, ilçeli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Yanlış anlaşılmalarla örülü bir salon güldürüsü

Fransız yazar Marc Camoletti'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Murat Ergür'ün üstlendiği oyun; ev ortamında geçen, yanlış anlaşılmalarla giderek karmaşıklaşan ilişkiler ağı üzerine kurulu bir salon güldürüsü olarak sahnelendi. Gizli ilişkiler, rol değişimleri ve beklenmedik ziyaretçilerle gelişen olaylar zinciri ise oyunun temposunu yüksek tuttu.

Kartal Belediyesi ile Sibe Prodüksiyon iş birliğiyle sahnelenen oyun, dünya çapında tanınan bir eser olma özelliği taşıyor. 1985 yılında Paris Theatre Michel'de prömiyer yapan, Londra'da "Don't Dress For Dinner" adıyla uzun yıllar kapalı gişe sahnelenen yapım, uluslararası başarısını Kartal sahnesinde de sürdürdü.

Oyunda; Buket Dereoğlu, Mert Asutay, Murat Ergür, Ececan Gümeci, Elif Çapkın ve Murat Turhan rol aldı. Yapımcılığını Kurtuluş Taşçı'nın üstlendiği yapım, oyuncular arasındaki uyum ve sahne temposuyla izleyicilerden beğeni topladı.

Protokolden sanata destek mesajı

Geceye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Vekili Olcay Özgön katılırken, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Meclis Üyesi Sadettin Topal da oyunu izlemeye gelenler arasında yer aldı.

Özgön, ekibe teşekkür ederek, "Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun izledik. Ayrıca yönetmenimizi de tebrik ediyorum. Kartal Belediyesi olarak Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya gayret gösterdik, bundan sonra da bu gayretimiz devam edecek" dedi.

Özgön, Başkan Yüksel adına oyuncu Mert Asutay'a tüm oyuncuları temsilen Kartal heykelciği takdim etti.

Asutay ise Yüksel'e sevgi ve saygılarını iletirken, Kartal seyircisine oyunlarına gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Etkinlikler, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Kahkaha Dolu Gece: 'Altı Kişiye Pijama' Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:44:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal'da Kahkaha Dolu Gece: "Altı Kişiye Pijama" Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.